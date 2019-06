Giampaolo-Milan: a breve l'ufficialità, poi il ds Massara e tre colpi di mercato

Marco Giampaolo-Milan: giovedì dovrebbe essere la giornata buona per 'annuncio ufficiale. Il tecnico di Giulianova, al rientro dalle vacanze trascorse in barca, si incontrerà col presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per discutere la propria posizione e, di fatto, esaurire il suo rapporto professionale con il club blucerchiato.

Prima Giampaolo, poi Massara, quindi Andersen e Praet

L'arrivo dell'allenatore abruzzese potrebbe dare il "la" a due importanti trattative proprio con la Sampdoria, legate al difensore danese Joachim Andersen e al centrocampista belga Dennis Praet, già da tempo sull'agenda rossonera. Che potrebbe presto passare nelle mani del direttore sportivo Frederic Massara, in uscita dalla Roma e nuovo obiettivo da affiancare a Paolo Maldini dopo il rinnovo alla Lazio di Igli Tare.

Prosegue il progetto "scouting": fari sul trequartista Reine-Adélaïde

Intanto, il Milan formato "scouting", prosegue nel suo progetto. Segnalato, in questo senso, il trequartista classe 1998 dell'Angers Jeff Reine-Adélaïde. Cresciuto nell'Arsenal (dove ha conosciuto Ivan Gazidis), Reine-Adélaïde, che può ricoprire anche il ruolo di esterno di attacco. Il giocatore è stato appuntato da scout Geoffrey Moncada, già scopritore di un certo Kylian Mbappé. Costa 15 milioni. Tutto questo, in attesa dell'offerta "faraonica" del PSG per Gianluigi Donnarumma. Per quanto riguarda Suso, invece, parrebbe che l'Atletico Madrid sia disposto a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni.

Jeff Reine-Adélaïde fête un but lors de la rencontre Angers-Stade Rennais / Ligue 1Getty Images