I 13 svincolati di lusso del calcio italiano e internazionale: quando il talento è "in saldo"

"Svincolati di lusso". Quante volte si è sentita questa espressione in sede di calciomercato, specie alla chiusura ufficiale delle trattative, quando rimane la possibilità di tesserare solo i giocatori rimasti senza contratto. Meglio se con un bel pedigree. Questa volta, proviamo a parlarne prima dell'apertura ufficiale di mercato. Di nomi ce ne sono tanti e per tutti i ruoli.

Stefano Sorrentino

Cominciando dalla porta, Stefano Sorrentino ha dichiarato, a 40 anni suonati, di voler proseguire la sua carriera di giocatore dopo la cocente retrocessione patita col Chievo Verona. A chi può servire? E in quale veste? Mezza Serie A, quella che lotta per traguardi "operai", può tranquillamente offrirgli un posta da titolare. A farsi avanti per primo è stato il Brescia. Ma può tornare molto utile e affidabile come secondo o terzo portiere "chioccia" nei top club.

Stefano SorrentinoGetty Images

Gary Cahill e David Luiz

Perché in coppia? Perché a braccetto potrebbero andarsene così come rimanere al Chelsea, alle prese con il blocco del mercato, che potrebbe portare a un rinnovo al "rialzo" per entrambi, specie per il brasiliano.

Vincent Kompany

"Già venduto", come si legge spesso negli oggetti di pregio in esposizione nelle botteghe rinomate, quasi a farsi belle del suo valore. Il capitano del Manchester City si è già assicurato il proprio futuro calcistico. Tutto da scoprire, in realtà, e altamente romantico: già sicuro, infatti, il suo ritorno all'Anderlecht - società che l'ha cresciuto - dove interpreterà la figura (un po' démodé, va ammesso) di giocatore-allenatore all'età di 33 anni.

Filipe Luis

Otto stagioni tra le fila dell'Atletico Madrid, il terzino sinistro brasiliano classe 1985 è stato inizialmente accostato alla Juventus. Nelle ultime ore, invece, si sono fatte vive Betis Siviglia e Barcellona. Laterale difensivo che, al netto degli infortuni patiti in carriera, ha dimistrato tutto il suo valore con oltre 550 partite e 21 gol tra compionato brasiliano, Premier Legue (al Chelsea) e Liga spagnola.

Filipe Luís (Atlético Madrid)Getty Images

Daniele De Rossi

Lo conosciamo tutti: una carriera spesa per i colori giallorossi e la Nazionale italiana. Ora, il centrocampista romano è pronto a una nuova avventura. Difficile, ma non impossibile, ancora in Italia nell'Inter di ANtonio Conte. Molto più probabile all'estero, nella MLS in Usa.

Daniele De Rossi con la fascia di capitano della Roma - Stagione 2018-19Getty Images

Andrea Herrera

Pressing, rapidità di esecuzione, grinta: a chi non farebbe comodo un "tuttocampista" come lui? Il classe 1989 basco, dopo la scelta di non rinnovare al termine della sua quinta stagione al Manchester United, interessa a PSG e Milan. Molto probabilmente, però, Herrera deciderà di tornare a casa, nella sua Bilbao, specie dopo il rientro come allenatore della bandiera Joseba Etxeberria.

Adrien Rabiot

Classe 1995, il talentuoso centrocampista francese è da mesi in rotta con il PSG. Vecchio pupillo della Juventus, che contunua a monitorare la situazione, è spuntata anche in questo caso l'ipotesi Betis Siviglia, intenzionato a costruire una squadra ambiziosa verso la conquista di un postoal sole in Europa.

Adrien Rabiot von Paris Saint-GermainGetty Images

Arjen Robben

E' tornato a parlare Arjen Robben dopo la chiusura della sua lunga esperienza al Bayern Monaco. Il trequartista olandese ha così commentato il suo prosieguo di carriere: "Ho ancora tanta voglia di giocare. Ho opportunità in Giappone e Usa ma non escludo di poter restare in un top club europeo oppure tornare in patria, in Olanda". In prima fila, in Premier League, ci sarebbe il Leicester City.

Franck Ribéry

"Gemello" di Robben al Bayern Monaco, anche per il carattere fumantino, il trottolino francese, dopo aver ricevuto l'omaggio commovente di commiato da parte dei tifosi del Bayern, pronte due piste: una turca, che lo porterebbe al Galatasaray; e una australiana, al Western Sydney Wanderers

Juan Mata

I suoi piedi fatati sono "in saldo" ancora per pochissimo tempo. La Juventus ci stava pensando. In realtà, sembra prossimo al rinnovo col Manchester United.

Juan Mata of Manchester United celebrates after scoring a goal to make it 1-0 during the Premier League match between Manchester United and Chelsea FC at Old Trafford on April 28, 2019 in Manchester, United Kingdom.Getty Images

Olivier Giroud

Fresco vincitore dell'Europa League con Maurizio Sarri, Olivier Giroud sembra intenzionato a lasciare l'Inghilterra per tornare in patria. A volerlo, in Ligue 1, è il Bordeaux. Ma che affare, se qualche squadra di Serie A bussasse alla sua porta...

Daniel Sturridge

Chiuso da Mané, Firmino e Salah, l'attaccante inglese classe 1989 del Liverpool - 306 presenze e 195 gol in carriera - potrebbe essere la chiave di volta per molti reparti offensivi del nostro campionato. Specie per chi gioca con le tre punte.

Daniel SturridgeGetty Images