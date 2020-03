LEGGI ANCHE

40° Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Età: 20. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2022.

Parliamo di una delle attrazioni della Bundesliga. Dall'alto dei suoi 20 anni, Kai Havertz illumina i campi tedeschi con la maglia del Bayern Leverkusen. Una maglia che probabilmente non indosserà la prossima stazione. Seguito da vicino dai top club europei, Havertz è senza dubbio alla ricerca di una nuova e più stimolante sfida. La sua cessione sarà un affare per il Bayern che spera di capitalizzare al massimo le offerte. Autore di 10 gol e 8 assist in questa stagione in tutte le competizioni, Havertz vale già circa 90 milioni di euro.

A chi interessa? Ormai è un classico: appena un giovane brilla in Bundesliga, il Bayern Monaco si fionda su di lui. È il caso di Kai Havertz, che i bavaresi seguono ormai da un paio di anni. Anzi, il gioiello tedesco era stato a un passo dal Bayern già la scorsa estate e in Germania la stampa è sicura che ci sarà un nuovo assalto in estate. Bisognerà vedere se il Bayern sarà in grado di soddisfare le ricgieste del Leverkusen.

Valore di mercato: 90 milioni.

Kai HavertzGetty Images

39° Philippe Coutinho (Bayern Monaco)

Età: 27. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2020 (è in prestito).

La sua avventura in prestito al Bayern Monaco si sta concludendo e il club tedesco non sembra avere intenzione di sborsare i 120 milioni necessari per esercitare il diritto di riscatto. Il brasiliano ha comunuque ritrovato smalto in Baviera con uno score personale di 8 gol e 6 assist in stagione. Il Barcellona, club proprietario del cartellino, ha bisogno di fare cassa con le cessioni e Coutinho è sicuramente il primo sulla lista dei partenti. E un giocatore di questo livello difficilmente rimarrà a piedi.

A chi interessa? Tutti i grandi club che sono in grado di pagare il suo ingaggio. Le ultime notizie dicono che anche il Chelsea si sta informando sull'eventualità di acquistarlo in prestito, anche andando contro la sua filosofia. Su Coutinho ci sono anche il Manchester United e il Liverpool, e non finisce qui: dall'Inter al PSG, il brasiliano potrebbe ancora essere utilizzato come pedina di scambio nel quadro di un'operazione legata ai giocatori che più interessano al Barcellona (vedi Lautaro Martinez e Neymar).

Valore di mercato: 70 milioni.

Philippe CoutinhoGetty Images

38° Victor Osimhen (Lille)

Età: 21. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2024.

Attaccante di soli 21 anni ma che ha già fatto intuire di poter diventare un grandissimo giocatore. Ha mostrato le sue qualità in Ligue 1 ed è riuscito anche a segnare in Champions League nonostante il cammino niente affatto semplice del Lille. Osimhen gioca in un club che per lui rappresenta un trampolino e che non potrà trattenerlo a lungo. Il modello economico su cui si regge il Lille fa sì che di fronte a un'offerta adeguata il giocatore partirà.

A chi interessa? Diversi club inglesi l'hanno seguito molto a vicino a gennaio. Il Chelsea sperava di formare un tandem con Abraham, il Liverpool vedeva in lui un'alternativa a Firmino e persino Mourinho ci aveva pensato. E poi c'è il Barcellona: anche i blaugrana avevano messo Osimhen nella lista di gennaio, chissà se si faranno tentare ancora...

Valore di mercato: 50 milioni.

Victor OsimhenGetty Images

37° Corentin Tolisso (Bayern Monaco)

Età: 25. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2022.

Corentin Tolisso non avrebbe dovuto fare parte di questa Top 50, ma l'addio di Niko Kovac ha capovolto il suo destino. Titolare per buona parte della stagione, il francese ha giocato con meno continuità all'inizio del 2020, non gode della totale fiducia di Hans-Dieter Flick e ogni tanto deve digerire qualche panchina. Non esattamente quello che sognava quando lasciò il Lione nell'estate 2017 per approdare in uno dei cinque club più grandi al mondo. A 25 anni Tolisso ha tante ambizioni. Si Flick dovesse rimanere alla guida del Bayern, dovrà rapidamente cambiare aria per non rischiare di rallentare la sua carriera e farsi sfuggire la Nazionale. Il Bayern spera di fare cassa in estate per rinforzare la difesa ed è proprio per questo che la partenza di Tolisso non è mai stata così tanto d'attualità.

A chi interessa? Tolisso è un giocatore molto duttile e perciò molto richiesto. Su di lui ci sono l'Arsenal e il Manchester United. Secondo acquisto più costoso nella storia del Bayern (41,5 milioni di euro), il centrocampista francese campione del mondo costerà caro, nonostante le difficoltà attuali e la stagione scorsa saltata quasi interamente causa infortunio ne abbiano abbassato il valore. La Premier League sembra la destinazione più logica per lui.

Valore di mercato: 35 milioni.

36° Samuel Umtiti (Barcellona)

Età: 26. Ruolo: difensore. Scadenza contratto: 2023.

A lungo titolare della difesa del Barcellona, ha perso progressivamente il posto da titolare a causa dei suoi problemi al ginocchio e dell'arrivo di Lenglet. Va precisato che, dopo i Mondiali di Russia 2018, Umtiti è rimasto fermo complessivamente per 6 mesi per infortunio. Se è vero che con Quique Setien ha ritrovato spazio, è altrettanto vero che la stampa catalana non ha dubbi: il difensore è sulla lista dei partenti, i suoi problemi fisici hanno stancato la dirigenza. A 26 anni e dopo 4 stagioni a Barcellona, dovrà iniziare a guardarsi intorno nonostante abbia un contratto fino al 2023. Vedremo quale sarà la sua volontà: finora ha sempre giurato fedeltà al Barça, sarà dello stesso avviso anche al termine di questa stagione caotica?

A chi interessa? Nonostante i dubbi sulla sua tenuta fisica, Umtiti continua ad avere una valutazione alta. Il Manchester United, che da anni è alla ricerca di difensore centrali affidabili, potrebbe essere la sua destinazione ideale. Così come l'Arsenal, club nel quale il francese ritroverebbe Lacazette, suo ex compagno di squadra ai tempi del Lione. Per i Gunners una coppia di centrali composta da Saliba e Umtiti sarebbe molto interessante (infermeria permettendo).

Valore di mercato: 45 milioni.

35° Boubacar Kamara (Marsiglia)

Età: 20. Ruolo: difensore centrale. Scadenza contratto: 2022.

Il Marsiglia ha bisogno di monetizzare e di incassare circa 60 milioni di euro per rispettare i limiti del Fair Play Finanziario, e Kamara è la sua risorsa migliore in questo senso. Le stelle della squadra non sono più giovanissime (vedi Mandanda e Payet) oppure hanno ingaggi molto elevati (vedi Thauvin). Non è il caso di Kamara. Bravo sia come difensore che come centrocampista, Kamara è letteralmente esploso quest'anno. A 20 anni ha dimostrato di avere la giusta maturità per fare bene in un contesto non semplice come quello di Marsiglia. Lui dice di voler provare l'emozione della Champions League indossando la maglia del club che l'ha lanciato, ma la dirigenza non sembra dello stesso avviso. Kamara è un tesoro, quello che succederà in estate sembra chiaro.

A chi interessa? La Juventus ha messo gli occhi su Kamara, un giocatore che dopo De Ligt potrebbe ulteriormente ringiovanire il reparto difensivo. Ma non solo. L'arrivo di Paul Aldridge nel ruolo di direttore sportivo potrebbe spalancare al 20enne difensore anche le porte della Premier League, campionato ricco di talenti provenienti dalla Ligue 1.

Valore di mercato: 40 milioni.

Boubacar KamaraGetty Images

34° Donyell Malen (PSV Eindhoven)

Età: 21. Ruolo: centravanti. Scadenza contratto: 2024.

La Ligue 1 e l'Eredivisie hanno due cose in comune: una densità rara di giovani talenti e l'incapacità cronica di trattenerli. Donyell Malen non sfuggirà a questa regola in estate. L'attaccante del PSV Eindhoven ha iniziato la stagione alla grande segnando 17 gol in 25 partite. E se un infortunio non avesse stoppato il suo exploit a dicembre, sarebbe finito nel mirino di grossi club europei già a gennaio. A 21 anni il Nazionale olandese, che ha già vissuto un'esperienza nel settore giovanile dell'Arsenal prima di fare ritorno in patria, sembra destinato a lasciare il segno in giro per l'Europa come diversi suoi illustri predecessori come Arjen Robben, Memphis Depay e Ibrahim Afellay. Il PSV l'ha blindato fino al 2024: questo non significa che riuscirà a trattenerlo più a lungo, ma che il prezzo del suo cartellino si alzerà. E considerando che il suo agente è Mino Raiola...

A chi interessa? Di sicuro l'Arsenal, che si morde ancora le mani per averlo lasciato partire nel 2017: per rimpiazzare Aubameyang, Malen sarebbe il nome ideale. E non va trascurato il Milan, che molto probabilmente dovrà trovare un sostituto di Zlatan Ibrahimovic: il 21enne olandese è tra i nomi presi in considerazione dai rossoneri, anche se il costo del suo cartellino sembra fuori dalla loro portata. Ecco quindi che il profilo di Malen sembra perfetto per i club di Premier League.

Valore di mercato: 40 milioni.

Donyell MalenGetty Images

33° Milan Skriniar (Inter)

Età: 25. Ruolo: difensore centrale. Scadenza contratto: 2023.

Milan Skriniar è uno dei difensori più quotati. Se l'Inter si è resa protagonista finora di un'ottima stagione, deve ringraziare allo stesso modo sia la coppia Lautaro Martinez-Lukaku, sia il centrale slovacco. Roccioso e fortissimo nell'uno contro uno, Skriniar ha tutta l'Europa ai suoi piedi, compresi i club inglesi più ricchi. A 25 anni, e dopo tre ottime stagioni in nerazzurro, non si può escludere che per lui sia arrivato il momento di cambiare maglia.

A chi interessa? A Pep Guardiola. E quando Guardiola si interessa a te, resistergli è difficile. Bisogna però farsi una domanda: il tecnico spagnolo proseguirà la sua avventura al Manchester City? Se la risposta fosse affermativa, Skriniar andrebbe a rinforzare il fragile reparto difensivo dei Citizens. Anche il Real Madrid segue lo slovacco, in considerazione del fatto che Sergio Ramos inizia a non essere più giovanissimo. Il Barcellona, dal canto suo, avrebbe già messo sul tavolo una grossa cifra (più il cartellino di Vidal) per convincere l'Inter. Quest'estate possiamo quindi aspettarci un'asta tra i top club europei.

Valore di mercato: 85 milioni.

Milan Skriniar - Inter - Serie A 2019-2020Getty Images

32° Donny van de Beek (Ajax)

Età: 22. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2022.

Gli osservatori europei non hanno la memoria corta (vedi il trasferimento di Ziyech al Chelsea). Centrocampista in grado di produrre un volume di gioco impressionante, l'olandese non si è affatto svalutato nonostante una stagione in chiaroscuro con l'Ajax. Continua a piacere a mezzo mondo e a 22 anni ha ampi margini di miglioramento. I Lancieri non si opporranno alla sua partenza in estate dopo aver resistito lo scorso anno alle lusinghe del Real Madrid.

A chi interessa? Il Real Madrid rimane in pole position. Anzi, in Spagna assicurano che l'operazione è praticamente fatta. Ma lo scenario potrebbe cambiare qualora Zinedine Zidane non dovesse mollare la pista Pogba. E in quel caso il Manchester sarebbe pronto a inserirsi, come sempre...

Valore di mercato: 55 milioni.

Donny van de BeekGetty Images

31° Riyad Mahrez (Manchester City)

Età: 29. Ruolo: attaccante esterno. Scadenza contratto: 2023

Negli ultimi mesi sono cambiate molte cose al Manchester City. Dopo l'esclusione di due anni dalle Coppe europee sancita dall'UEFA e in attesa dell'esito del ricorso, il club ha visto i suoi giocatori diventare improvvisamente degli obiettivi di mercato dei più grandi club d'Europa. Non pienamente soddisfatto del suo utilizzo, l'algerino potrebbe iniziare a pensare al futuro lontano dal City. La sua permanenza a Manchester non è quindi affatto certa, soprattutto perché Guardiola non ama trattenere i giocatori contro la loro volontà.

A chi interessa? In ordine cronologico l'ultima squadra che ha mostrato un certo gradimento è il Paris Saint Germain. Leonardo si prepara a perdere uno tra Neymar e Mbappé la prossima estate, e Mahrez potrebbe rappresentare un'alternativa credibile. Anche se il suo appeal in Inghilterra rimane altissimo così come in Spagna dove il Real Madrid ha mostrato un certo gradimento negli ultimi anni.

Valore di mercato: 80 milioni.