"Il leone ruggisce ancora, sì. Potrei ancora giocare facilmente in Premier League. Se lo United ha bisogno di me, sono qui". Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare ai Red Devils, secondo quanto scrive il Daily Star. Eppure l'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan, al momento, si focalizza sull'avventura a Los Angeles: "Ma in questo momento sono ai Galaxy e questo è ciò su cui mi sto concentrando". Tornando a parlare della sua esperienza in giro per l'Europa il bomber 37enne, che ha giocato anche nel Barcellona, nel PSG e proprio nel Manchester United, ribadisce:

" Ho fatto il mio lavoro in Europa. Mi è piaciuto. Ho 33 trofei che ho portato con me e spero di poter vincere qualcosa qui e poi vedremo dove finirò "