350mila sterline, circa 383mila euro, ovvero quasi 20 milioni di euro a stagione. E' questo il maxi ingaggio che avrebbe chiesto Paulo Dybala al Manchester United per accettare il trasferimento ad Old Trafford, nell'ambito dello scambio che porterebbe Romelu Lukaku alla Juventus. Lo sostiene il tabloid 'Sun', spiegando che a queste cifre i Red Devils non intendono dare l'ok all'operazione. Lo stipendio chiesto dall'argentino supererebbe quello di Paul Pogba, pagato dallo United 300mila sterline a settimana (17 milioni di euro all'anno).

Video - Juventus, riecco Paulo Dybala! Atterra a Caselle e in giornata primo colloquio con Sarri 00:31

La Joya diventerebbe il più pagato della Premier League dopo Sanchez?

Restando in ambito di Premier League, Dybala con il suo stipendio di quasi 20 milioni di euro a stagione, diventerebbe il secondo giocatore della Premier League più pagato in Inghilterra dopo Alexis Sanchez, titolare di un mostruoso contratto da 28,8 milioni di euro a stagione. Ed entrerebbe al settimo posto della classifica scavalcando due attaccanti quotatissimi a livello internazionale come Kylian Mbappé ed Antoine Griezmann.

La top 10 dei giocatori più pagati del mondo

1 Leo Messi 40 milioni € 2 Neymar 36,8 milioni € 3 Cristiano Ronaldo 31 milioni di € 4 Andres Iniesta 27 milioni di € 5 Ezequiel Lavezzi 23 milioni di € 6 Kylian Mbappé 17,5 milioni di € 7 Antoine Griezmann 17 milioni di € 8 Luis Suarez 16,7 milioni di € 9 Frankie De Jong 16 milioni di € 10 Gareth Bale 15 milioni di €

Nell’affare anche Mandzukic

Sempre secondo il 'Sun' la Juventus vorrebbe inserire nell'operazione Mario Mandzukic. Lo stallo della trattativa tra Juventus e Manchester potrebbe favorire un rientro dell'Inter, l'altra squadra interessata a Lukaku. La certezza è che il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer vuole che il futuro del belga sia definito questa settimana per assicurarsi di avere il tempo per trovare il sostituto adatto. Oggi, intanto, Dybala è atteso a Torino per la ripresa degli allenamenti con la Juventus.