Il Real Madrid è l'ultima minaccia per Juventus e Barcellona nella corsa a Matthijs de Ligt. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il club del presidente Florentino Perez potrebbe decidere di puntare sul 19enne centrale olandese dell'Ajax in caso di partenza di Sergio Ramos per la Cina.

Reduce da una stagione straordinaria, ora impegnato con la nazionale olandese alle finali della Nations League, De Ligt è l'oggetto del desiderio di tutti i principali top club europei. Il Barça sembra da tempo in pole position, ma la Juventus non molla, così come Manchester United, Bayern di Monaco e nelle ultime ore anche il PSG.