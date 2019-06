Incontro a Ibiza tra Maldini e Theo Hernandez: terzino sinistro vicino al Milan

Da terzino sinistro… A terzino sinistro! Paolo Maldini ha incontrato nella suggestiva e inusuale cornice di Ibiza il difensore del Real Madrid Theo Hernandez, in predicato di passare al Milan di Giampaolo visto che non rientrerebbe più nei piani tecnici di Zinedine Zidane. La foto dell’incontro è stata pubblicata dall’emittente spagnola “El Chiringuito tv” e lascia francamente poco adito a dubbi.

Chi è Theo Hernandez?

Classe 1997, nativo di Marsiglia ma di chiare origini spagnole e fratello minore del neo acquisto del Bayern Monaco Lucas, questo terzino sinistro è stato “parcheggiato” dal Real Madrid proprietario del cartellino alla Real Sociedad nell’ultima stagione. Stagione dalle fortune alterne: 28 presenze complessive con un gol, buone prove inframezzate da passaggi a vuoto (quattro giornate di squalifica per uno schiaffone rifilato a un avversario e più in generale una flessione piuttosto evidente nel finale di stagione). Al Milan andrebbe a sostituire il deludente Ricardo Rodriguez, mai capace di convincere davvero nei suoi due anni in rossonero nonostante la nomea con cui si era presentato a Milanello.

Theo Hernandez sarebbe dunque il primo tassesso della “spesa Real” per il neonato Milan di Giampaolo: i fari dei rossoneri sono ancora puntati sui vari Borja Mayoral e Dani Ceballos, mentre Isco e Asensio paiono poco più che suggestioni. Per Hernandez il Milan sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, per gli altri nomi vedremo quali sviluppi farà segnare il mercato.