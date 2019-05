Una promessa è una promessa. E così Alessandro Cattelan, famoso conduttore televisivo e tifosissimo dell'Inter, ha aperto la busta come annunciato lo scorso aprile durante la puntata del suo programma EPCC quando ospitò Antonio Conte: Cattelan cercò di indovinare la futura squadra del tecnico italiano, chiudendo in una busta sigillata la sua previsione e svelando che l'avrebbe aperta solo il giorno in cui lo stesso Conte avrebbe ufficializzato il suo futuro.

E così, nella mattinata che ha portato l'annuncio ufficiale dell'ex ct dell'Italia come nuovo allenatore dell'Inter, Cattelan ha aperto la busta insieme proprio a Conte e al Presidente nerazzurro Steven Zhang in un simpaticissimo video pubblicato sui social del club milanese che trovate qui sotto.

Un siparietto simpaticissimo in cui però alla fine la previsione di Cattelan si rivela sbagliata... Nella busta infatti c'era lo stemma del Bayern Monaco. Risate e auguri per il futuro, con subito una promessa da parte di Conte dopo l'augurio del presidente Zhang "se pronto per la Pazza Inter".

" Basta Pazza Inter, basta Pazza Inter... "