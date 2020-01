Inter in pressing per Eriksen: il danese vuole lasciare il Tottenham già a gennaio

Juventus e Inter proseguono il loro duello non solo in campo, ma anche sul mercato. Dopo il colpo dei bianconeri, che hanno ormai definito l'acquisto di Dejan Kulusevski, i nerazzurri potrebbero rispondere nei prossimi giorni con un altro acquisto di peso: stiamo parlando di Christian Eriksen, il 27enne danese il cui contratto con il Tottenham è in scadenza a giugno 2020. Il giocatore non sembra per nulla intenzionato a rinnovare l'accordo con gli Spurs: recentemente ha detto no a un maxi ingaggio (di circa 10 milioni a stagione) e vorrebbe lasciare la Premier League già a gennaio.

Il Tottenham chiede 20 milioni per lasciarlo partire subito

L'ipotesi, arrivati a questo punto della stagione, non dispiace nemmeno al Tottenham. In caso di partenza immediata, infatti, il club londinese avrebbe la possibilità di guadagnare qualcosa (circa 20 milioni di euro) dalla cessione del cartellino del giocatore. In caso di partenza rimandata in estate, invece, Eriksen si libererebbe a zero e la palla passerebbe nelle mani dell'Inter che dovrebbe ovviamente garantire un ingaggio adeguato al danese. Sulle tracce di Eriksen ci sono anche altri club, in primis il Manchester United.