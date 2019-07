Inter, Lukaku si avvicina? Solskjaer conferma: "Non scenderà in campo contro i nerazzurri"

Dopo aver visto dalla tribuna i match contro Perth e Leeds, menù della tournée in Australia del Manchester United, Romelu Lukaku non sarà della partita nemmeno contro l'Inter a Singapore. Per la sfida d'esordio delle due squadre nell'International Champions Cup, l'attaccante belga da' forfait ufficialmente per un problema di condizione, come dichiarato dal tecnico dei Red Devils Solskjaer. "Lukaku non è in forma, quindi non sarà presente tra i convocati", ha confermato l'allenatore che inevitabilmente apre ulteriori scenari di mercato legati al passaggio del calciatore in nerazzurro.

In conferenza, inoltre, l'ex attaccante norvegese ha rivelato di non avere aggiornamenti di mercato legati a Lukaku rispetto all'ultimo confronto tra lui e il calciatore. Dietro una lieve botta alla caviglia potrebbe celarsi un importante svolta nella trattativa che, inevitabilmente, fa sognare i tifosi interisti. La distanza tra domanda e offerta è sempre ampia, circa 15 milioni di euro, come restano da definire le modalità e i tempi di pagamento. Non va dimenticata la volontà del belga che non ha mai nascosto di voler accasarsi alla Pinetina, ribadita da questo ennesimo segnale per un possibile futuro in Italia.