Inter, ora è ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore

Il mattino ha l’oro in bocca, dice un noto proverbio. Per questo probabilmente l’Inter ha scelto addirittura le sei del mattino, quando il sole non era ancora completamente sorto su Milano, per annunciare l’ingaggio di Antonio Conte: il tecnico a cui Suning e la dirigenza nerazzurra chiede trofei e soprattutto quello scudetto, che l’ex ct azzurro è stato capace di vincere nelle sue precedenti esperienze con la Juventus (3 titoli dal 2011 al 2014) e col Chelsea (un titolo vinto nell’annata 2016/2017). Insomma 24 ore dopo il divorzio da Luciano Spalletti, l’Inter apre l’alba una nuova era e lo fa con un tecnico che manca dalla Serie A da 5 stagioni e che è determinato a spodestare dal trono della Serie A proprio la Juventus, che lui ha contribuito a far tornare grande col suo lavoro nel triennio 2011-2014.

Conte: "Entusiasta di questo nuovo capitolo, voglio riportare l’Inter dove merita"

Nel comunicato, Conte spiega le ragioni che lo hanno spinto a diventare il nuovo condottiero nerazzurro e mostra subito la proverbiale grinta per questa nuova parentesi professionale.

" Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita". "

Zhang: "Antonio uno dei migliori allenatori che esistono, ci riporterà al top nel mondo"

Stringato ma molto enfatico anche il commento del presidente Steven Zhang che non ha nascosto come questa mossa sia stata fatta per riportare l’Inter a un livello superiore, a vincere quei trofei che mancano ormai dal 9 anni.

" Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo" "

Sarà il tecnico più pagato d’Italia, domani prima uscita ufficiale a Madrid con Zhang Jindong

Nel comunicato non si fa alcun riferimento agli aspetti economici e alla durata del contratto ma Antonio Conte sarà l’allenatore più pagato d’Italia. Guadagnerà 9 milioni di euro più bonus per le prossime tre stagioni. La sua prima uscita ufficiale da nerazzurro sarà domani al Wanda Metropolitano dove al fianco di Steven Zhang, Beppe Marotta, Alessandro Antonello e il resto del board di dirigenti nerazzurri assisterà alla finale di Champions League, fra Tottenham e Liverpool. A Madrid Conte incontrerà anche per la prima volta Zhang Jindong, che lascerà Nanchino per conoscere il nuovo allenatore. Una rarità assoluta quella del viaggio in Europa di mister Suning, che in passato aveva sempre ricevuto in Cina i suoi allenatori e mai era stato lui a fare il percorso inverso. Un altro riconoscimento della stima e dell'unità d'intenti che lega la famiglia Zhang a Conte, il tecnico su cui Suning scommette tutto per fare il salto di qualità e tornare a sedersi sul banco delle grandi d'Europa.

Conte in questa avventura sarà accompagnato da uno staff nutrito di collaboratori e potrà contare anche sull’esperienza di un grande ex interista come Lele Oriali, che sarà il nuovo club manager nerazzurro e che dopo gli impegni in Nazionale lascerà il proprio incarico in Figc per tornare nella società con cui ha vinto tutto da allenatore e giocatore. Dopo aver ricostruito la Juventus ed averla resa vincente, ora Conte proverà quello che non è riuscito a uno dei suoi maestri e tecnici di riferimento (Marcello Lippi) riportare l’Inter sul tetto d’Italia vincendo al primo tentativo come gli è successo sia alla Juventus che al Chelsea.