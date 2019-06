Secondo l'esperto di mercato Gianluca di Marzio, intervenuto a Sky Sport, l'Inter ha un nome nuovo per l'ala destra. Si tratta di Valentino Lazaro, esterno della nazionale austriaca che milita in Bundesliga nell'Herta Berlino. Il classe 1996, padre angolano e madre greca, ha totalizzato 31 presenze e 3 reti nell'ultima stagione in Germania.

Valentino Lazaro (Werder Bremen vs. Hertha BSC)Getty Images

Lazaro è uno dei tanti prodotti di qualità della "macchina da calcio" Red Bull. Si tratta di un esterno destro "box to box". Nasce come attaccante per poi adattarsi agli esterni in cui può indifferentemente ricoprire il ruolo di pedina avanzata così come, addirittura, il terzino. Insomma, l'uomo perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte. Non un nome "esplosivo", bensì un elemento "funzionale". Non si conoscono i termini economici della trattativa, che però appare ben avviata. Nel frattempo, il tandem di mercato Marotta-Ausilio avrebbe fatto sondaggi col Real Madrid per il "cavallo di ritorno" Mateo Kovacic e per Marco Asensio.