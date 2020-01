Inter più vicina alla Juventus se Eriksen e Giroud accetterrano il ruolo ripudiato in Premier

Il mercato di gennaio è il sogno estremo nel quale ci rifugiamo per aggiustare la realtà. Proprio per questo, si chiama “di riparazione”. Spesso non funziona, a volte sì. Quando si svolgeva a ottobre, il Napoli di Diego Maradona prelevò da Trieste una pedina apparentemente innocua: Francesco Romano. Ottavio Bianchi vi sistemò il centrocampo. Era il 1986: fu scudetto, il primo. Il Milan dell’ultimo titolo ricavò fior di numeri da Antonio Cassano, precettato quasi per vezzo a gennaio 2011.

E l’Inter? Con Goran Pandev, arruolato nell’inverno del 2010, José Mourinho trovò la quadra per arrivare, addirittura, al triplete. Non altrettanto positivi furono i rammendi di Tommaso Rocchi, Lukas Podolski, Xherdan Shaqiri. Un po’ meglio andò con Giampaolo Pazzini. Sliding doors.

Da Pandev a Cedric Soares: gli acquisti a gennaio dell'Inter nell'ultimo decennio

Gennaio 2010 Pandev, Mariga Gennaio 2011 Nagatomo, Pazzini, Kharja Gennaio 2012 Palombo, Juan Jesus, Guarin Gennaio 2013 Rocchi, Kuzmanovic, Schelotto, Kovacic, Carrizo Gennaio 2014 Hernanez, D'Ambrosio Gennaio 2015 Brozovic, Podolski, Shaqiri Gennaio 2016 Eder Gennaio 2017 Gagliardini Gennaio 2018 Rafinha, Lisandro Lopez Gennaio 2019 Cedric Soares

Antonio Conte, lamento continuo, l’ha spinta al di là delle colonne d’Ercole. Siamo appena a metà strada e, classifica alla mano, anche l’'harem' dell’Inter attuale, non più in Champions e con l’Europa League facilmente detraibile dal reddito del calendario, mi sembra competitivo. Certo, la Juventus è la Juventus, ha un organico più profondo, ma gira troppo attorno a Cristiano (nelle scelte e nel modo, brusco, di giustificarle). L’ossessione Champions potrebbe, inoltre, costarle punti preziosi. E poi la Lazio: occhio, ha un signor centrocampo, una panchina più matura e non più trappole europee fra i piedi.

Gli infortuni vanno e vengono. Nessun dubbio che quelli di Kwadwo Asamoah, Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alexis Sanchez abbiano tolto qualcosa. E comunque, in chiave domestica, l’apporto di Cristiano Biraghi, Roberto Gagliardini, Borja Valero e Matias Vecino - che, secondo il mister, ne ha sempre una - ha contribuito a limitare le turbolenze. Fresco di recupero, Sanchez va bene come alternativa a Lau-Toro, mentre Romelu Lukaku, "questo" Lukaku, almeno oggi, ha pochi eguali. Sebastiano Esposito è troppo giovane e troppo diverso, anche se qualche fetta in più gliela avrei lasciata. E allora? Le tentazioni non sono meno forti dei rischi di portarsi in casa cacciatori di vetrine.

Conte spasima per Arturo Vidal. L’ha avuto alla Juventus, è uno che fuori fa parlare e in campo si fa sentire. Difficile che il Barça lo molli. Subito Christian Eriksen, dunque. Classe 1992, in rotta con gli Spurs e meno guerriero del cileno, è una via di mezzo fra il regista e il trequartista. E poi Olivier Giroud, 33 anni, centravanti sherpa alla Mario Mandzukic. Il Chelsea yé-yé di Frank Lampard lo tiene “prigioniero”.

Potrebbe dare respiro a Lukaku. Conte è un martello, pretende massima dedizione in barba al censo e alle carriere. Il tribolato scambio fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola non ha precluso lo sbarco di Ashley Young, 34 suonati, dal Manchester United. Come se i muscoli dell’ex romanista fossero una scommessa. E al tecnico piacciono le sfide, non le scommesse. Un pieno di mestiere. Eriksen e Giroud ridurranno il gap con Madama a patto che accettino il ruolo di “supplenti” già inviso nei rispettivi club. E sempre che i Barella e i Sensi sfruttino, e non patiscano, l’onda lunga della concorrenza. La vostra opinione?

