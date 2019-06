Un punto interrogativo "grande così". E' quello che pesa irrimediabilmente sulla controversa operazione di mercato - da 126 milioni! - che l'Atletico Madrid starebbe per concludere con il Benfica per il giovane talento offensivo classe 1999 João Félix, "rivelatosi" nell'ultima stagione al Benfica con 26 presenze e 15 gol.

Un bottino decisamente considerevole per un giocatore di 19 anni, senza ombra di dubbio ma, appunto, in un campionato di secondo profilo come quello portoghese, in cui - oltre al Benfica - si contano solo Porto e (in parte) Sporting Lisbona tra i club di rilevanza internazionale.

I trasferimenti più costosi della storia del calcio: Joao Felix salirebbe al 4° posto (aggiornati al 26 giugno 2019)

1 Neymar Barcellona / PSG 222 mln € 2 Mbappé Monaco / PSG 145 mln € 3 Coutinho Liverpool / Barcellona 120 mln € 4 Dembelé Borussia Dortmund / Barcellona 105 mln € 5 Pogba Juventus / Manchester United 105 mln € 6 Hazard Chelsea / Real Madrid 100 mln € 7 Cristiano Ronaldo Real Madrid / Juventus 100 mln € 8 Bale Tottenham / Real Madrid 100 mln € 9 Cristiano Ronaldo Manchester United / Real Madrid 94 mln € 10 Higuain Napoli / Juventus 92 mln €

La nostra opinione

Un alluvione di denaro a cui, evidentemente, dovremo abituarci. L'antipasto era già stato servito due estati, con i passaggi al PSG di Neymar (222 milioni dal Barcellona) e Kylian Mbappé (145 milioni più 35 di bonus dal Monaco), i due trasferimenti più costosi della storia del calcio. Il terzo è stato quello di Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona per 160 milioni. E il quarto sarebbe proprio questo di João Félix, che si è concretizzato grazie il lauto bottino che l'Atleti ricaverà dalla cessione di Antoine Griezmann (al Barcellona dal prossimo 1° luglio). Può un giocatore che compirà 20 anni appena il prossimo 10 novembre valere così tanti soldi. Una valutazione così alta può risultare, paradossalmente, un ostacolo del baby fenomeno lusitano che si adatta in ogni ruolo del reparto offensivo. Più o meno alla sua età - 18 anni - Cristiano Ronaldo si trasferiva dallo Sporting Lisbona al Manchester United per poco più di 12 milioni, dieci volte meno, in pratica. Era il 2003, d'accordo, ma a nostro avviso occorre andarci coi piedi di piombo. I giocatori talentuosi devono avere la libertà di esprimersi senza aspettative eccessive. Félix ha fatto fuoco e fiamme nella stagione in cui nessuno lo conosceva: sarà così anche nell'anno in cui avrà gli occhi del mondo puntati?

Joao Felix (Benfica Lisbonne) buteur en Ligue EuropaGetty Images