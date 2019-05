Con la sconfitta di ieri per 2-0 a Marassi, la Juventus ha terminato ufficialmente la stagione con l’ottavo scudetto consecutivo e ha chiuso definitivamente l’era Allegri. Uno degli uomini più rappresentativi di questi anni a forti tinte bianconere con il tecnico livornese è stato sicuramente Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è arrivato nel 2015 dal Chelsea in prestito, salvo poi rientrare temporaneamente a Londra nell’estate 2016 e tornare nella stessa finestra definitivamente alla Juventus grazie anche alla sua sua volontà. Un legame fortissimo tra l’ex Fiorentina e la Juventus, confermato da più aneddoti sul suo desiderio di tornare alla Juventus. Plasmato tatticamente nella prima stagione in bianconero, Juan è diventato un uomo chiave nella cavalcata verso Cardiff e a tratti anche nelle ultime due stagioni, in cui però ha vissuto momenti davvero difficili. Due infortuni gravi, per un totale di oltre 200 giorni lontano dal campo e 39 partite saltate per infortunio. Ora però è tempo di bilanci, e a 31 anni appena compiuti (ieri, 26 maggio), Juan e la Juventus valuteranno attentamente assieme il da farsi per un futuro assieme.

Juan CuadradoLaPresse

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, nelle prossime settimane, dopo la scelta del nuovo tecnico, la Juventus e Alessandro Lucci agente del colombiano si incontreranno per fare il punto della situazione, l’esterno classe ’88 ha infatti un contratto in scadenza nel 2020. La Juventus, avendo ammortizzato a bilancio l’investimento fatto nell’estate 2016 per metterlo nuovamente a disposizione di mister Allegri, potrebbe valutare la possibilità di mettere sul mercato il colombiano. Le possibilità di permanenza sono crollate nel momento in cui Allegri ha lasciato la Juventus e tra i candidati per la successione non compare più Antonio Conte, da sempre suo grande estimatore, ma pronto a firmare per sedersi sulla panchina dell’Inter. Molto passerà dalle preferenze del nuovo tecnico bianconero, e qualora non sia un incedibile per il nuovo tecnico la cessione è l’ipotesi più concreta. Il futuro bianconero di Juan Cuadrado non è mai stato così in bilico.

