Bayern Monaco

a cura di Florian Bogner, Eurosport Germania

La grande domanda di mercato : il Bayern riuscirà ad allargare una rosa troppo incline agli infortuni? Con tutte le implicazioni finanziarie legate anche al coronavirus non è facile rispondere a questa domanda. Il Bayern avrebbe bisogno di soluzioni in più posizioni del campo: principalmente un centrocampista difensivo, un'ala, un terzino destro, un difensore centrale e un sostituto di Lewandowski.

L’obiettivo di mercato n°1 : Kai Havertz. Sarebbe una bella risorsa al posto di Coutinho. Dopo un girone d’andata deludente, è tornato ai suoi livelli nel 2020. Un discreto centrocampista offensivo, tedesco, giovane, ha ancora un sacco di margini di miglioramento e forse ora anche più economico di quanto non fosse la scorsa estate. C’è poi il discorso Leroy Sané. Il Bayern sembra voler andare in punta di piedi: prima di versare 100 milioni c’è da vedere come tornerà e se tornerà a quei livelli, anche perché c’è anche da valutare la situazione del Manchester City che sulla carta a oggi non giocherà più le coppe europee. Quindi, per Sané, al momento, è più un ‘no’ che altro.

Kai Havertz, l'obiettivo n°1 del Bayern Monaco nella prossima campagna di mercatoGetty Images

Il grosso nome che potrebbe partire : Non è una cessione vera e propria, trattandosi di un prestito, ma Coutinho non resterà a Monaco di Baviera a meno che da Barcellona non taglino la loro richiesta di 120milioni almeno della metà. Anche Jerome Boateng è pronto a lasciare, anche se a dirla tutta le sue valigie sono pronte da due anni. Dunque anche in questo caso è un “forse”. Attenzione anche a David Alaba che pare essersi affidato a Pini Zahavi per negoziare un nuovo contratto oltre il 2021 (come ha fatto l’ultima volta Lewandowski), ma anche per vedere se ha reali offerte dall’estero come Barcellona o Real Madrid. Se dovesse trovare offerte all’estero, il Bayern sarebbe costretto a venderlo in estate onde evitare di perderlo a zero l’anno prossimo.

E a proposito di... Manuel Neuer? Il Bayern, sorprendentemente, ha già comprato l'ex portiere nazionale Under 21 Alexander Nübel: arrivato a scadenza dallo Schalke 04, contratto di 5 anni. Il che porta sostanzialmente a un bivio: Neuer che dovrà dimostrare di essere ancora il più forte e Nübel che rischia di perdere quel posto da titolare che ha al momento allo Schalke 04, dove per altro nell’ultimo periodo ha commesso tanti errori. Ad ogni modo sarà una bella battaglia tra i due l’anno prossimo.

Manuel Neuer, il suo futuro non è più certo al Bayern MonacoSID

Juventus

a cura di Simone Eterno, Eurosport Italia

La grande domanda di mercato : la Juventus riuscirà a svecchiare la squadra? Perché tutti sanno la forza dei bianconeri, ma non tutti forse sanno che puntualmente la Juve va in campo con l’11 titolare dalla media età più alta del campionato. E questa è davvero una questione delicata. Specie dal centrocampo in su.

L’obiettivo di mercato n°1 : Paul Pogba. Che non è di sicuro ‘il più giovane del parcogiochi’, ma ha ancora parecchio da dimostrare, specie dopo i fallimentari o quasi anni di Manchester. La Juventus ha avrà bisogno di un bel rinnovamento in mezzo al campo dove i vari Khedira e Matuidi non sono più dei giovanotti, e dove Ramsey e persino Pjanic non hanno convinto. Un grosso nome lì in mezzo è ciò ci cui avrebbe bisogno e Pogba probabilmente è quello giusto. Il problema resterà il Real Madrid, che con Zidane già aveva provato a prendere Pogba quando la Juventus lo cedette al Manchester United.

Paul Pogba 'dabba' ai tempi della Juventus con l'amico Dybala: i bianconeri proveranno a riportarlo indietro in estate, ma occhio al Real MadridGetty Images

Il grosso nome che potrebbe partire : Non è facile da capire. La Juventus avrebbe bisogno di lasciar partire giocatori come Higuain o Khedira, ad esempio. Ma come nella precedente campagna acquisti proprio con lo stesso Higuain o Mandzukic, la verità è che non trova acquirenti sul mercato. Sono giocatori oltre i 30, che guadagnano tanto e che hanno poco mercato. Non a caso gli unici nomi per cui qualcuno si è interessato in estate furono quello di Dybala e Demiral.

E a proposito di... Buffon e Chiellini? Due leggende del club, col contratto in scadenza a giugno. Penso che entrambi alla fine rinnoveranno ma penso anche che Sarri potrebbe andare in difficoltà nella gestione della difesa l’anno prossimo. Come già scritto la Juventus ha bisogno di svecchiare e il rinnovo di Chiellini in particolare potrebbe portare qualche guaio. Il futuro infatti sembra scritto: de Ligt e Demiral, la mente e il fisico, l’impostazione e la marcatura. Ma come fai a mettere in panchina contemporaneamente Bonucci e Chiellini? Dunque occhio al rinnovo di Chiellini, che ritengo una cosa giusta, ma che potrebbe portare a una situazione non di facile gestione nel futuro a breve termine.

Giorgio Chiellini e Gigi Buffon: due bandiere della Juventus il cui futuro non è più certoLaPresse

Liverpool

a cura di Ben Snowball, Eurosport UK

La grande domanda di mercato : il Liverpool può allargare la profondità di rosa a una squadra che ha spazzato via tutti (Atletico Madrid escluso) negli ultimi 18 mesi? Nonostante il dominio infatti la rosa dei Reds forse non è così profonda e sono stati fortunati fin qui a non avere grandi infortuni.

L’obiettivo n°1 di mercato : Timo Werner è forse il nome più discusso per il Liverpool, ma anche un centrocampista centrale farebbe comodo a Klopp. Firmino non ha segnato abbastanza gol in questa stagione, specie ad Anfiled. Se è vero però che il lavoro del brasiliano non si deve misurare solo dai gol, ma anche dalla capacità di attrarre fuori i difensori per liberare gli spazi a Mané e Salah, al Liverpool farebbe bene un sostituto là davanti. Specie perché Origi come unica opzioni restano pochino per una squadra dalle ambizioni del Liverpool.

Timo Werner, Klopp potrebbe pensare a lui in attacco come alternativa a FirminoGetty Images

Il grosso nome che potrebbe partire : Non sono esattamente due ‘nomi grossi’ ma Dejan Lovren e Xherdan Shaqiri sembrano destinati a lasciare Anfield.

E a proposito di... Adrian? Il secondo portiere dei Reds è forse la principale spiegazioni al perché il Liverpool non sia più in Champions League. A Klopp potrebbe essere utile trovare un sostituto migliore in caso di guai per Alisson.

Adrian lascia il campo in un'emblematica immagine: le sue indecisioni costano al Liverpool il ko con l'Atletico Madrid che elimina i Reds dalla ChampiEurosport

Inter

a cura di Simone Eterno, Eurosport Italia

La grande domanda di mercato : Quanto potrà spendere l’Inter sul mercato? Prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, la stagione dell’Inter poteva dirsi eccellente. Il primo anno di Conte aveva lasciato una squadra sorprendentemente già competitiva per il titolo e in grado di giocare a tratti anche un calcio divertente. Nonostante gli sforzi economici fatti in gennaio, la rosa dell’Inter resta però tutto sommato corta. O corta se per lo meno l’obiettivo vuole essere giocare su due fronti: competitivi in Europa e a pari della Juventus in Italia.

L'obiettivo n°1 di mercato : Un attaccante. Qualcuno in grado di far tirare il fiato a Lukaku, un ‘numero 9’ insomma. In questa stagione il belga è stato eccellente sotto tutti i punti di vista, ma quando deve rifiatare o se gli succede qualcosa dal punto di vista fisico, l’Inter non ha alternative. Lukaku, Lautaro, Sanchez e Sebastiano Esposito. Parco attaccanti troppo corto. Dunque servirà una vice-Lukaku di livello e quel nome probabilmente sarà Olivier Giroud, già vicino a gennaio e che continua a non rinnovare col Chelsea.

Olivier Giroud: nome caldo come sostituto e alternativa di Lukaku nella prossima stagione all'InterGetty Images

Il grosso nome che potrebbe partire : Se il discorso vuole essere quello di rimanere competitivi, allora l’Inter non deve vendere nessuno. Occhio però a questi due nomi: Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Il primo piace a tanti club di Premier, Man.United in testa; il secondo è stato già più volte oggetto del bombardamento della stampa catalana, da sempre un segnale per gli acquisti del Barcellona. Se dovessero arrivare cifre importantissime, allora...

E a proposito di… Christian Eriksen? Grande sacrificio dal punto di vista economico nella sessione mercato di gennaio, il danese ha fatto fatica a trovare un posto del rigido 3-5-2 giocato da Conte. In estate però entrambe le parti dovranno trovare una soluzione: Eriksen magari cercando di essere un po’ rapido nel suo adattarsi al contesto; l’allenatore trovandogli un posto nell’undici titolare. Visti i denari investiti, Eriksen non può essere ‘un’alternativa’. Dovranno lavorarci sopra entrambe le parti insomma, altrimenti Eriksen potrebbe sorprendentemente essere appetibile per qualcun altro all’estero.

Christian Eriksen, fin qui oggetto non pienamente sfruttato da Antonio Conte nella sua InterGetty Images

Manchester United

a cura di Ben Snowball, Eurosport UK

La grande domanda di mercato : Sarà in grado il Manchester United si saper portare dalla sua 1. Giocatori che vogliono realmente stare al Manchester United e 2. Giocatori in grado di far fare il salto di qualità per avvicinarsi a Liverpool e City?

L’obiettivo n°1 di mercato: Jadon Sancho. Al ManU la scorsa estate non sono stati in grado di trovare sostituti a Lukaku e Sanchez. Niente sarebbe meglio che “rubare” un ex giocatore del Manchester City e futura stella del calcio inglese.

Jadon Sancho: il Manchester United vorrebbe portare l'inglese a Old Trafford. Lui, cresciuto nelle giovanili del CityGetty Images

Il grosso nome che potrebbe partire : Paul Pogba. La sua esperienza a Old Trafford può dirsi conclusa. Rispetto a quando è arrivato il suo valore si è dimezzato e con il suo agente ha ancora una volta fatto capire di voler cambiare aria. Real Madrid e Juventus sono le due indiziate principali.

E a proposito di... la “partnership” col Leicester? L’asse Leicester-United rischia di diventare il nuovo Southampton-Liverpool. Dopo aver strappato lo scorso anno alle Foxes il centrale Harry Maguire, rumors da queste parti vogliono un interessamento di Solskjaer sia per Ben Chilwell, altro difensore, che per James Maddison, che in questa stagione sta facendo molto bene.

James Maddison, per lui fin qui una grande stagione al Leicester. Solskjaer gli ha messo gli occhi addossoGetty Images

Arsenal

a cura di Ben Snowball, Eurosport UK

La grande domanda di mercato : l’Arsenal ha dei soldi da spendere?

L’obiettivo n°1 di mercato : Thomas Partey. All’Arsenal manca un centrocampista difensivo di spessore dai tempi di Gilberto Silva e il giocatore dell’Atletico Madrid sembra proprio fare il caso dei Gunners, che gli hanno messo gli occhi addosso. La domanda successiva però non ha una risposta scontata: riusciranno a convincerlo a lasciare una squadra che gioca stabilmente la Champions League per una che molto probabilmente non farà nemmeno l’Europa League?

Thomas Partey dell'Atletico Madrid: all'Arsenal un centrocampista così manca dai tempi di Gilberto SilvaEurosport

Il grosso nome che potrebbe partire : Pierre-Emerick Aubameyang. E’ il capitano dei Gunners e il suo cartellino non costa poco, ma attenzione perché l’attaccante gabonese compie 31 anni e se vuole provare a vincere qualcosa di importante – titoli o Champions League – il tempo si fa stretto. Potrebbe diventare una pedina di mercato.

E a proposito di... William Saliba? Il difensore francese arriverà dal Saint-Étienne il prossimo 1 luglio (o un po 'più tardi visti i recenti sviluppi legati al covid-19) e ha molte aspettative sulle sue giovani spalle. Può finalmente essere l'uomo per dare solidità alla difesa dell'Arsenal o sentirà il peso sulle spalle come tanti hanno fatto prima di lui in questo recente passato?

William Saliba presentato la scorsa estate: tornerà all'Arsenal dopo la stagione in prestito al Saint-EtienneGetty Images

Barcellona e Real Madird

a cura di Adrian Garcia, Eurosport Spagna

La grande domanda di mercato : per Real Madrid e Barcellona è la stessa, ovvero vendere giocatori come James Rodriguez, Gareth Bale, Philippe Coutinho, Dembelé e persino Antoine Griezmann. I nuovi arrivi dipenderanno solo dalle cessioni di questi: niente vendite, niente nuovi grandi acquisti. Il problema però è sempre lo stesso: riuscire a vendere giocatori parecchio svalutati e con stipendi altissimi.

L’obiettivo di mercato n°1 : Mbappé per il Real Madrid e Neymar per il Barcellona. Entrambi i club vorrebbero regalare il grande colpo, il grande nome per far sognare i tifosi. Ecco, solo questi due nomi riuscirebbero a far sognare i tifosi di Real e Barca.

Neymar e Kylian Mbappe: obiettivi rispettivi nell'estate di Barcellona e Real MadridSID

Il grosso nome che potrebbe partire : come spiegavo prima James Rodriguez e Bale per il Real Madrid e Coutinho e Dembelé per il Barcellona. Occhio però perché gli ultimi sviluppi di mercato vogliono anche un Griezmann in uscita, almeno stando ai quotidiani catalani vicino al Barcellona.

E a proposito di... Sergio Ramos e Leo Messi? Ramos dovrà negoziare quello che è l’ultimo contratto della carriera con il Real Madrid; mentre occhio anche a Messi perché dovrebbe arrivare la nuova richiesta di adeguamento – al rialzo – del proprio contratto. Saranno delicati punti di discussione.