Juventus-João Cancelo, siamo arrivati, per davvero, ai titoli di coda. Il laterale destro portoghese giunto la scorsa estate dal Valencia (via Inter) per 40,4 milioni di euro, sarebbe pronto - come riporta Sportmediaset - a sbarcare alla corte al Manchester City per 50 milioni 'secchi', ovvero senza contropartite tecniche.

Il club bianconero è desideroso di chiudere l'affare in tempi rapidi e la cifra richiesta rientra ampiamente nel budget di Pep Guardiola, che resterà sulla panchina mancuniana almeno per la prossima stagione. Il pari ruolo Danilo (su cui insiste anche l'Inter) resterà fuori la trattativa ma non è detto che non lo si veda comunque vestire in bianconero nella prossima annata calcistica, magari con la formula del prestito. A dire la verità, ci sono altri due nomi tra i papabili sostituti del laterale portoghese classe 1994. Il più probabile è il giocatore della Nazionale Cristiano Piccini, anch'egli - come Cancelo - proveniente dal Valencia.

Cristiano Piccini - Italia-Ucraina - Friendly international match - Getty ImagesGetty Images

L'altro, che incontrerebbe i favori di Maurizio Sarri, sarebbe l'albanese Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli. Intanto, sulla fascia sinistra, Alex Sandro potrebbe essere sostituito da Emerson Palmieri del Chelsea, anch'egli alla corte del tecnico toscano.