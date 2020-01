Nel prepartita della sfida contro il Cagliari, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto il punto sul calciomercato invernale. Da Kulusevski, acquisto per giugno e che non arriverà già in questa sessione, alla possibile uscita di Emre Can il dirigente bianconero ha detto tante cose interessanti ai microfoni di Sky chiudendo di fatto il mercato sia in entrata che in uscita.

Fabio Paratici (Direttore Sportivo Juventus)

" Kulusevski? Abbiamo fatto un grande acquisto, è stato un grande sforzo da parte della società per accapparrarsi questo giovane sicuramente di grande avvenire. Penso che per gennaio finisca qui. Se Kulusevski poteva arrivare subito? Ci sarebbe piaciuto sì ma i patti erano chiari dall'inizio della trattativa. Siamo contenti così, sapevamo che sarebbe rimasto a Parma, è un giocatore importante per la costruzione della Juve del futuro. Emre Can può andarsene? Lo escludo, rimarrà con noi, è un giocatore molto importante, a livello internazionale è uno dei centrocampisti più ambiti, crediamo che possa essere parte del nostro progetto. E' arrivato dopo otto mesi di inattività, normale fisicamente dovesse riprendersi. Ha pagato un po' all'inizio ma ha sempre giocato partite interessanti, siamo fiduciosi". "