Ventinove giorni senza allenatore. E l’attesa è destinata ad allungarsi ancora un po’ prima di poter conoscere il nome del loro del nuovo allenatore che, a meno di sorprese, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Mentre dall’Inghilterra - nell’ennesima giornata di indiscrezioni, rumors e smentite - sono giunte notizie contrastanti riguardo alla volontà del Derby County di lasciare libero Frank Lampard (il tabloid Sun lo dà a un passo e pronto a sbarcare al Chelsea in coppia con Drogba e il vice allenatore Jody Morris mentre secondo Sky Sports UK il club di Championship pretenderebbe un indennizzo di 4 milioni di sterline per liberare il proprio tecnico), su Youtube nel tardo pomeriggio di oggi è spuntato un video di uno youtuber di fede bianconera (Giacomo Carolei) che a Figline Valdarno - paese dove è nato e cresciuto Sarri - è riuscito a rintracciare Amerigo Sarri, il padre di Maurizio che si è prestato a rispondere a qualche domanda riguardo al futuro del figlio.

" Maurizio è al mare in vacanza. Se andrà alla Juventus? Ancora il Chelsea non l'ha lasciato libero. Non sa nemmeno lui quando si potrà sapere qualcosa, io spero che torni in Italia. "

Insomma il tempo dell’attesa non è ancora finito anche se si entra in una settimana cruciale, quella in cui necessariamente i nodi dovranno venire al pettine e la Juventus dovrà togliere quella X dalla casella allenatore.

Sarri nel frattempo attende notizie dalla cittadina balneare marchigiana in cui, insieme a moglie, sta godendosi il meritato riposo dopo un’annata intensa e in cui ha guidato il Chelsea alla vittoria dell’Europa League e al terzo posto in Premier League. A Figline, a Torino, a Napoli e un po’ ovunque nel frattempo i tifosi attendono aggiornamenti e notizie ufficiali che mettano fine a un tormentone che è durato fin troppo.