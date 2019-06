Juventus, si avvicina De Ligt: talento e personalità per la difesa del futuro

Sembrava più una storia virale che una vera e propria trattativa di mercato, quel breve scambio di battute tra Cristiano Ronaldo e De Ligt al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda. Nelle ultime ore, invece, sta prendendo forma la suggestione dei vedere il classe ’99 alla corte di Maurizio Sarri, diventando a tutti gli effetti il primo, grande, colpo della sua gestione bianconera. Proseguono, infatti, i contatti tra la dirigenza – rappresentata da Fabio Paratici e Pavel Nedved – e Mino Raiola, procuratore del calciatore dell’Ajax. La richiesta è di 12 milioni di euro netti a stagione per l’olandese, valutato dai Lancieri circa 70 milioni. L’obiettivo da parte della Juventus è quello di abbassare le pretese del club per garantire al calciatore l’ingaggio richiesto, trama imbastita – ovviamente – a sei mani col procuratore originario di Nocera Inferiore.

Leader nato

In Tottenham – Ajax è diventato il più giovane capitano a disputare una semifinale di Champions League all’età di 19 anni e 261 giorni, record che dimostra la leadership innata del difensore, incongruente consultando la carta d’identità. Probabilmente, ruota attorono a questo connubio l’interesse concreto del club del presidente Agnelli che, soprattutto in difesa, deve avviare un nuovo ciclo visto l’addio di Andrea Barzagli e l’avanzare degli anni per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Scherzo del destino

Se la trattativa dovesse andare in porto, la Juventus acquisterebbe per il secondo anno consecutivo l’esecutore della propria eliminazione in Champions League. Dopo Cristiano Ronaldo nella stagione 2017/18, sarebbe proprio De Ligt ad effettuare questo inusuale passaggio, visto che la rete del 2-1 siglata all’Allianz Stadium che ha spezzato i cuori juventini nei quarti di finale porta proprio la sua firma.