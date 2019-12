"Da gennaio in poi dovrà giocare perché c'è l'Europeo alle porte, Ricardo vuole viverlo da protagonista e per farlo ha bisogno di continuità nella squadra di club. Attualmente al Milan non sta trovando spazio e dai colloqui che abbiamo avuto con la società, abbiamo fatto capire chiaramente che nel girone di ritorno deve giocare". Lo ha dichiarato Gianluca Di Domenico, il procuratore di Ricardo Rodriguez, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L'agente del difensore svizzero del Milan lancia una sorta di ultimatum ai rossoneri anche in considerazione del fatto che il giocatore, titolare a inizio stagione, non vede il campo dal 21 settembre scorso nel derby perso 2-0 contro l'Inter

"Per Gattuso Ricardo andrebbe anche in B"

" Per Gattuso, Ricardo farebbe di tutto e andrebbe dovunque, anche in B. Anche al Benevento, club che rispetto e che sta facendo benissimo. Non vogliamo fare nessuna pressione su Gattuso che ha iniziato da pochi giorni a lavorare a Napoli, ma se ci fosse una chance la ascolteremmo. Oltretutto, Ricardo ha già trascorso le sue vacanze a Napoli per cui non siamo ruffiani né bugiardi se diciamo che ama Napoli "

Sull'ipotesi del prestito

" La cosa certa è che lui vuole giocare. Se si vuole trovare una soluzione la si trova, anche perché la dirigenza del Milan è fatta di professionisti "