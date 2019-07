L'offerta della Juventus è troppo bassa: l'Ajax attende De Ligt in ritiro da lunedì

Nessuno ha ancora soddisfatto le richieste dell'Ajax e così Matthijs de Ligt è atteso in ritiro lunedì prossimo, al rientro delle vacanze, per preparare la nuova stagione col club di Amsterdam. Questo è quanto scrivono in Olanda, specificando che l'ultima offerta della Juventus, da 65 milioni di euro bonus compresi, è stata respinta in quanto giudicata troppo bassa per lasciar partire il forte difensore centrale. Una proposta, quella bianconera, inferiore anche a quelle presentate da Paris Saint Germain e dal Barcellona, ritiratosi ormai dalla corsa a de Ligt.

L'Ajax è ferma alla richiesta di 87 milioni di euro, la stessa pagata dal Liverpool per Virgil Van Dijk, considerato il migliore al mondo nel ruolo, ma nessuno finora si è spinto fino a quella quotazione. Il Paris Saint Germain sembra leggermente favorito perchè potrebbe alzare la propria proposta ma la Juventus resta ottimista perchè conta sulla preferenza di de Ligt di sbarcare a Torino e dell'accordo già trovato col ragazzo e il suo agente, Mino Raiola, che da giorni è ad Amsterdam per provare ad ammorbidire la richiesta dell'Ajax.

Servirà ancora qualche giorno per sbloccare la trattativa: se non ci saranno accelerazioni decisive, de Ligt lunedì sarà in ritiro agli ordini del tecnico Erik ten Hag.