Dal Prata Falchi, club di Promozione di Prata di Pordenone (comune in Friuli Venezia-Giulia di 8413 abitanti), al Paris Saint Germain. Solo a pensarci, la storia di Denis Franchi sembra una favola e anche sforzandosi si fa fatica a definirla con parole diverse. La vita di questo 17enne portierino friulano è cambiata diametralmente circa 10 giorni fa, il 19 luglio per la precisione, il PSG ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo con stipula di un contratto triennale e l’ingresso nei ranghi delle giovanili del club transalpino dove dividerà lo spogliatoio con il golden boy olandese Xavi Simons e proverà a farsi notare da Thomas Tuchel e guadagnarsi presto la chance di allenarsi al fianco di Verratti, Mbappé e Thiago Silva in prima squadra. Franchi ha anche stabilito un primato, diventando il primo under 19 italiano di sempre della storia del Paris Saint Germain.

Ma come ha fatto un portiere di una realtà così relativamente minuscola, nel panorama nazionale, a guadagnarsi questa possibilità? Innanzitutto grazie al talento, alla reattività e a doti che gli hanno permesso di bruciare le tappe nel Falchi ed arrivare ad affacciarsi sino in prima squadra ad appena 15 anni. Questa crescita esponenziale insieme a qualità indubbie hanno convinto, nell’estate del 2018, gli osservatori del settore giovanile dell’Udinese ad offrirgli un anno di prestito. Coi bianconeri friuliani ha trascorso un’annata facendo la spola tra Under 17 e Primavera, strappando applausi e mostrando personalità e doti da potenziale campioncino. Il resto lo ha fatto il lavoro dell’agente Fifa Luca Zanette e responsabile per i contatti con l'estero per la società friulana presieduta da Roberto Cigana, che ha iniziato ad inviare informazioni e video di Franchi a svariati club europei, e le prestazioni strabilianti mostrate prima al Torneo Internazionale “Claudio Sassi” (dove è stato eletto miglior portiere della rassegna e grazie alle sue parate ha trascinato l'Udinese fino alla finale) e poi in un torneo a Nantes, dove i dirigenti del PSG hanno fugato tutti i dubbi e sciolto le riserve.

" Il Paris Saint Germain ha preso a seguire Denis in maniera costante da sotto Natale in avanti – ha raccontato il dg del Prata Falchi, Paolo Tonus al portale Friuligol.it – l’operazione è stata complessa perché c'era il prestito all'Udinese, c'erano i genitori che giustamente volevano essere messi nelle migliori condizioni possibili per condividere una scelta così importante, c'erano aspetti formali e sostanziali che andavano curati nei minimi dettagli ma siamo riusciti a mettere insieme tutti i tasselli e a portare in porto un’affare a suo modo storico visto che il PSG non aveva mai preso in considerazione l’idea di tesserare un ragazzo italiano così giovane. "

Per Denis, che continuerà gli studi da settembre in un liceo linguistico a Parigi, ora inizia la parte più esaltante ma anche più difficile di questo viaggio, trasformare questa opportunità da sogno in un trampolino per imporsi nel calcio che conta. Dopo un’ascesa così vertiginosa nulla può spaventare questo ragazzo che a nenache 17 anni ha già scritto una piccola pagina di storia.