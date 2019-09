La pazza idea di Ibrahimovic: vuole giocare al Boca Juniors con De Rossi

Arriva dall'Argentina una clamorosa indiscrezione di mercato: Zlatan Ibrahimovic avrebbe espresso al proprio agente Mino Raiola il desiderio di trasferirsi al Boca Juniors dove avrebbe la possibilità di giocare insieme all'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi. Il 37enne attaccante svedese, il cui contratto con i Los Angeles Galaxy scade il prossimo 31 dicembre, avrebbe anche rifiutato una maxi offerta proveniente dal Qatar proprio perché il suo progetto a breve termine è quello di giocare alla Bombonera con la maglia degli Xeneizes.

In Argentina è già febbre Ibra

La notizia, che per ora è catalogabile come un semplice rumor, è stata accolta con comprensibile entusiasmo dai media locali: il portale Toda Pasion definisce l'eventuale arrivo di Ibrahimovic come "il trasferimento più importante nella storia del calcio argentino". Nicolas Burdisso y Daniel Angelici, rispettivamente direttore sportivo e presidente del Boca Juniors, sarebbero già stati messi al corrente delle intenzioni dello svedese che, nel 2019 con i Los Angeles Galaxy, ha collezionato 26 presenze in MLS con uno score di 27 gol e 5 assist.