La Roma trova il nuovo portiere: preso il vulcanico Pau Lopez dal Betis, affare da 27 milioni

Porte girevoli in tutti i sensi in casa Roma. Per il quinto anno consecutivo i giallorossi avranno un nuovo portiere titolare e per il quarto anno sarà straniero: dopo De Sanctis, Szczesny, Alisson e Olsen, la prossima stagione ci sarà Pau Lopez tra i pali. E' lui infatti il profilo scelto dal ds Petrachi e verrà preso dal Betis Siviglia per una cifra intorno ai 27 milioni di euro, 20 cash e 7 legati alla futura rivendita di Sanabria. Ora il compito della dirigenza sarà quella di cedere uno tra Robin Olsen, che ha mercato in Premier League, e Antonio Mirante.

Per chiudere la trattativa Lopez ha rinunciato ad una parte d'ingaggio e anche ad alcune pendenze, in modo che il Betis Siviglia avesse i 30 milioni richiesti per chiudere la trattativa. Lunedì sarà a Roma per le visite mediche e poi firmerà un contratto di 5 anni.

Chi è Pau Lopez

E' nato a Girona il 13 dicembre 1994, è cresciuto nel settore giovanile dell'Espanyol, nel 2014-15 esordisce in Liga ed è titolare in tutte le gare di Coppa del Re. La stagione successiva diventa titolare a tutti gli effetti, poi nell'estate 2016 Mauricio Pochettino lo porta al Tottenham ma non trova spazio (0 presenze in stagione) e così torna all'Espanyol. L'anno scorso firma a parametro zero col Betis Siviglia e gioca anche l'Europa League. Tra il 2015 e il 2017 totalizza 5 presenze in Under 21 da vice di Kepa, ora al Chelsea, e proprio subentrando a Kepa esordisce in nazionale maggiore, il 18 novembre 2018 nell'amichevole vinta 1-0 contro la Bosnia.

Caratterialmente Pau Lopez è molto forte, caliente, vulcanico, per questo piaceva tanto a Pochettino. Ha forte personalità e leadership, indispensabile per uno nel suo ruolo e comandare i giocatori davanti a lui, e per farsi amare dai tifosi. Un carattere talmente forte che a volte viene considerato un "provocatore" dagli avversari. Tecnicamente viene indicato come una garanzia, uno dei portieri in grande crescita a livello europeo: è giovane, è alto 190 centimetri ed è molto abile anche in uscita bassa, tutte caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per qualità e maturità.