Igli Tare e Claudio Lotito negli anni hanno abituato a spiazzare i tifosi della Lazio con colpi a sorpresa, nessuno però si poteva immaginare che il direttore sportivo e il presidente biancoceleste si mettessero in testa di tentare di mettere le mani su Olivier Giroud, centravanti campione del mondo in carica con la Francia e in uscita dal Chelsea. Fino a una settimana fa considerato vicinissimo all’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku, poi accostato al Tottenham di Mourinho, bisognoso di trovare una punta esperta per sostituire l’infortunato Harry Kane, la 33enne prima punta ex Arsenal potrebbe essere il rinforzo last minute della squadra biancoceleste, in piena corsa per lo scudetto.

C’è l’accordo col francese, al lavoro per trovare il sì del Chelsea

Capocannoniere dell’ultima Europa League con il Chelsea, bomber da 215 gol in carriera (78 in Premier League con le maglie di Arsenal e Chelsea), terzo cannoniere nella storia della Nazionale francese con 39 sigilli in 97 presenze (meglio di lui hanno fatto solo Michel Platini e Thierry Henry): Giroud per la Lazio rappresenterebbe un colpo “romantico” simile a quello che portò un altro grande cannoniere come Miro Klose. Ma come è nata questa idea? L’idea di prendere un attaccante non è totalmente nuova, visto che già nelle scorse settimane si era parlato di un tentativo per provare ad arrivare a Llorente.

Giroud è un profilo molto simile a quello dell’attaccante navarro e soprattutto a un prezzo di saldo, visto che il Chelsea non chiede più di 6-7 milioni per liberarsi di un attaccante in scadenza il 30 giugno 2020. Tutte condizioni che hanno drizzare le antenne di Lotito e Tare che hanno tentato l’assalto. L’accelerata è arrivata stamane, quando Tare è volato a Milano per seguire la trattativa e si è messo al lavoro con l’agente di Giroud per trovare un accordo che è stato trovato attorno all’ora di pranzo sulla base di un contratto di due anni e mezzo con ingaggio di 3,5 milioni di euro. Una cifra alta per gli standard laziali ma che serve per cercare di allontanare la concorrenza del Tottenham. Ora non resta che trovare la formula dell’accordo col Chelsea che spera di poter scatenare una mini asta tra Lazio, Tottenham e il PSG, che si sarebbe mosso nelle ultime ore.