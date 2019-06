Lazio, Tare: "Io al Milan? Tutto può succedere nel nostro mondo"

" Io al Milan? Questo fa parte della nostra professione, dobbiamo mantenere il giusto equilibrio. Sono cose positive ma devono essere gestite bene. Quello che è importante è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, ciò è fondamentale per avere risultati positivi "

Così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla del suo futuro nel corso di una intervista ai microfoni della tv albanese Top Channel. "Non è il mio desiderio quello di guardare avanti e prevedere il futuro. Ciò che conta è il momento attuale, essere felici e sentirsi bene. Per avere successo nel mio campo - ha aggiunto come riporta Lalaziosiamonoi.it - è importante avere il giusto entusiasmo ed essere circondato da un ambiente positivo. Questa è una delle cose principali per fare bene. Per quanto riguarda il domani, non posso prevederlo, lo chiamo Lazio, un grande club. Dal momento che sono un professionista, tutto può succedere nel nostro mondo".