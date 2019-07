Le 5 trattative che vi siete persi oggi (01/07)

Il Chelsea riscatta Kovacic dal Real Madrid

Con una nota sul proprio sito internet, il Real Madrid comunica di aver raggiunto un accordo per il passaggio a titolo definitivo di Mateo Kovacic al Chelsea. Il centrocampista croato era in prestito ai Blues già dalla scorsa stagione (LaPresse).

La nostra opinione: in ritardo con l'ufficialità del nuovo allenatore e con un mercato "ancorato" per mille ragioni, il riscatto di Kovacic, da parte Blues, può essere visto come un primo, importante prossimo nella costruzione della nuova stagione ormai alle porte.

Mateo KovacicGetty Images

Benassi in uscita dalla Fiorentina: c'è il Genoa

Secondo Tuttomercatoweb, il centrocampista Marco Benassi, non particolarmente adatto al gioco di Vincenzo Montella e quindi in uscita dalla Fiorentina, sarebbe vicinissimo al Genoa. Il giocatore è fortemente voluto da mister Aurelio Andreazzoli.

La nostra opinione: un "uomo d'ordine" come Andreazzoli sa su quali cavalli puntare per costruire un Genoa solido e, finalmente, non più in balia delle scelte di mercato stravaganti della proprietà Preziosi. Finalmente, verrebbe da aggiungere.

Marco Benassi e Hakan Calhanoglu - Fiorentina-Milan Serie A 2018-19LaPresse

Lazzari-Lazio: ci siamo

Ormai è fatta per il trasferimento dalla SPAL alla Lazio dell'esterno Manuel Lazzari. Manca solo l'annuncio ufficiali: ai ferraresi andranno 9 milioni più il cartellino del centrocampista Alessandro Murgia.

La nostra opinione: acquisto voluto, inseguito e, alla fine, pronto ad essere formalizzato. Voto 10 all'operazione dei biancocelesti, che si assicura uno dei protagonisti assoluti della Serie A 2018-2019.

Manuel Lazzari, SPALGetty Images

Torna d'attualità la pista Balotelli-Brescia

Sono sempre più numerose le fonti che associano il nome di Mario Balotelli al "ritorno a casa" a Brescia. Massimo Cellino vuole il colpaccio e presentare un'offerta d'ingaggio migliore rispetto a quella del Parma per l'attaccante appena svincolatosi dal Nizza dopo la seconda parte di stagione trascorsa al Marsiglia. Super Mario, per tornare in Serie A, dovrà in ogni caso accettare l'idea di ridurre le pretese d'ingaggio, che attualmente "ballano" sui 4 milioni a stagione.

La nostra opinione: incaponirsi sulle opinioni circa Balotelli può risultare stucchevole. Una cosa va detta: andasse in porto, questo tipo di trattativa avrebbe una nota romantica. Che possa essere la molla per riaccendere la magia dell'attaccante cresciuto nell'Inter?

Mario Balotelli fällt erneut negativ aufGetty Images

L'Udinese pensa a Nestorovski

Secondo Radio Sportiva, l'Udinese sarebbe vicinissima all'ingaggio dell'attaccante della nazionale macedone Ilija Nestorovski. Il giocatore arriverebbe svincolato dal Palermo.

La nostra opinione: un grande affare. Soprattutto se si pensa che è a costo zero. Il macedone, tuttavia, ha dimostrato nel tempo di avere problemi di costanza. Mister Igor Tudor dovrà lavorare molto su questo aspetto.

Nestorovski - Palermo-Crotone - Serie B 2018/2019 - LaPresseLaPresse