Le 5 trattative che vi siete persi oggi (02/07)

Higuain-Roma: i giallorossi aprono l'assalto al Pipita

La Roma ha fatto partire l'assalto a Gonzalo Higuain. L'attaccante della Juventus è ancora tutto da convincere ma, intanto, il diesse giallorosso Gianluca Petrachi avrebbe già incontrato i dirigenti bianconeri, favorevoli alla cessione del Pipita. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: un rilancio in carriera con una maglia importante come la Roma, val bene una stagione in Champions League. L'impressione è che la voglia di rilancio del club giallorosso possa intersecarsi alla perfezione con quella di Higuain. Il Pipiata ci pensi bene...

Gonzalo Higuain (Chelsea) und Nemanja Matic (Manchester United)Getty Images

Genoa e il parametro zero: ecco Cristian Zapata e Gümüş

Colpaccio in difesa per il Genoa, che ufficializza l'ingaggio del colombiano Cristian Zapata (svincolato dal Milan), strappato alla concorrenza di Sampdoria e Brescia. Non solo lui: i rossoblù piazzano il grande acquisto a costo zero anche là davanti. Dal Galatasaray arriva ufficialmente l'esterno destro offensivo turco-tedesco Sinan Gümüş, classe 1994, svincolato dal club di Istanbul.

Cristian Zapata con la maglia del MilanGetty Images

La nostra opinione: quando il "parametro zero" viene utilizzato alla perfezione: il Grifone si assicura due pedine di sicuro affidamento e dal profilo internazionale. Se Zapata non ha bisogno di presentazioni, Gümüş ha messo a segno 19 centri in 74 presnze tra il 2014 e il 2019 con il Galatasaray.

Sinan Gümüs, Galatasaray 2018-2019 (Imago)Imago

Udinese: Behrami va al Sion

Dopo essersi svincolato dall'Udinese, il centrocampista svizzero-kosovaro classe 1985 Valon Behrami, passa al Sion. Con gli elvetici, sottoscritto un contratto biennale.

La nostra opinione: in un'Udinese dalle profonde esigenze di cambiamento, la seprazione delle strade nell'era Igor Tudor era praticamente inevitabile.

SPAL: la rivincita di Moncini

Era stato "scaricato" dalla SPAL lo scorso calciomercato invernale. Poi, per Gabriele Moncini, l'approdo al Cittadella e una seconda parte di stagione travolgente in Sere B con 12 reti in 17 presenze.

La nostra opinione: l'approdo invernale al Cittadella non si trattava di un prestito: oggi, dopo la scadenza del contratto col club veneto, l'attaccante classe 1996 ha firmato nuovamente per i ferraresi e avrà dunque la sua chance in Serie A.

Moncini, Spezia-CittadellaLaPresse

Immenso Emre: a 39 anni torna al Fenerbahçe

A quasi 39 anni, il centrocampista ex Inter Emre Belözoglu - dopo 4 anni all'Istanbul BB - torna al Fenerbahçe, club in cui è stato dal 2008 al 2012 e dal 2013 e il 2015. Contratto annuale fino al 30 giugno 2020.

La nostra opinione: la voglia di essere protagonista non è ancora tramontata nei piedi del Maradona del Bosforo, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza professionale.