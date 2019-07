Le 5 trattative che vi siete persi oggi (03/07)

Juventus, l'affare col Manchester City per Cancelo cozza sull'ostacolo Danilo

Si è arenata la trattativa col Manchester City per João Cancelo. Per il terzino destro Sky Blues vorrebbero uno sconto sulla parte in denaro continuando a proporre il pari ruolo Danilo, verso il quale, però, i bianconeri non nutrono interesse. Paratici, per lasciare partire il portoghese, non si schioda dai 60 milioni "cash". Alla finestra ci sarebbe il Bayern Monaco. Lo riferisce Calciomercato.com.

La nostra opinione: la posibizione della Juventus è comprensibilissima. Non tanto per la valutazione delle caratteristiche tecniche di Danilo, quanto per il fatto che quei 60 milioni servono per accumulare il tesoretto necessario ad arrivare a Paul Pogba.

Joao CanceloGetty Images

Napoli e Milan preparano il "piano B" a Veretout e pensano a Pulgar

Sul centrocampista cileno del Bologna Erick Pulgar è improvvisamente piombato l'interesse di Napoli e Milan. Entrambi i club, qualora non dovessero arrivare a Jordan Veretout, preparano il loro "piano B" e potrebbero acquistare il rossoblù facendo leva sulla certo non irresistibile clausola rescissoria che oscilla tra i 12 e il 15 milioni.

La nostra opinione: con una clausola rescissoria così contenuta, vien da chiedersi: come hanno fatto a non pensarci prima. Eppure il cileno si è reso protagonista di un finale di campionato di altissimo profilo, ben superiore a quello di Veretout...

Erick PulgarImago

Atalanta: rinnovato col Chelsea il prestito di Pasalic

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha confermato il prestito dal Chelsea del centrocampista Mario Pasalic. Per il nazionale croato, 42 presenze 3e 8 reti in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra.

La nostra opinione: giovane (classe 1995, guizzante, tocco di livello e dal pedigree internazionale. Operazione azzeccatissima da parte degli orobici.

Pasalic - Atalanta-Udinese - Serie A 2018-2019 - LaPresseLaPresse

Brescia-Giaccherini: ci siamo

Il patron (nonché responsabile del mercato) del Brescia Massimo Cellino sta puntando fortissimo sull'arrivo al "Rigamonti" dell'esterno offensivo Emanuele Giaccherini, attualmente in forza al Chievo. Trattativa a buon punto. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: la velocità sugli esterni di Giaccherini per un terminale offensivo della qualità di Mario Balotelli: se entrambe le trattative dovessero andare in porto, allora significa che Cellino ha proprio voglia di ricostruire un modello di Brescia che ricorda quello che fu di patron Gino Corioni, Roberto Baggio e non dimentichiamoci, Josep Guardiola.

Emanuele Giaccherini esluta dopo il gol vittoria in Chievo-FrosinoneGetty Images

Serie C: Francesco Tavano vicinissimo al rinnovo con la Carrarese

Un ex protagonista della Serie A e della Liga, Francesco Tavano, sarebbe vicinissimo al rinnovo contrattuale con la Carrarese. Il bomber quarantenne ha dichiarato a Tuttomercatoweb: "Gli apuani sono la mia prima scelta".

La nostra opinione: 39 presenze e 20 reti (19 nella stagione regolare, di cui si è laureato capocannoniere nel girone A). Sono numeri che portano a pensare che, 40 anni o no, "Ciccio" Tavano debba continuare a giocare e a dare spettacolo per i tifosi della "Ruota".

Francesco Tavano, Lega Pro 2018-2019 (LaPresse)LaPresse