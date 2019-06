Le 5 trattative che vi siete persi oggi (04/06)

Ufficiale: Sturridge e Moreno lasciano il Liverpool

Il Liverpool ha ufficializzato che il laterale sinistro Alberto Moreno e l'attaccante Daniel Sturridge lasceranno i Reds. Entrambi in scadenza di contratto, hanno profili appetiti in tutta Europa, Italia compresa.

Secondo noi: voci incontrollate parlano di un "piano B" dell'Inter finalizzato all'ingaggio di Sturridge nel caso di fallimento della trattativa Romelu Lukaku. L'attaccante inglese, tuttavia, sembra destinato a restare in patria. E' vivo, invece, l'interesse del Benfica per Moreno, al Liverpool scalzato dallo scozzese Robertson. Intanto, dall'altra parte del fiume Mersey finisce l'era di capitan Phil Jagielka all'Everton.

Dennis Praet entra in orbita Milan

Il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet, apre la strada al Milan sulle colonne della testata belga Het Laatste Nieuws, allettato dal possibile trasferimento di mister Marco Giampaolo, suo allenatore in blucerchiato: "Io al Milan? Per ora sono sono voci, ma ho sempre dichiarato di voler sempre migliorare il mio status e, ora gradirei giocare in una big di principali 4-5 campionati europei".

Secondo noi: se Giampaolo, come sembra, verrà ufficializzato dal Milan, quasi certo il passaggio di Praet in rossonero. Sarebbe un ottimo colpo, un giocatore pronto a sbocciare ad altissimi livelli.

Il Brescia pensa alla difesa: idea Cristian Zapata

Se il Milan corteggia (ormai da tempo) il giovane centrocampista del Brescia Sandro Tonali, le Rondinelle puntano all'esperto difensore rossonero Cristian Zapata. Il colombiano, tuttavia, arriverebbe senza costi di trasferimento poiché in scadenza di contratto dal Milan, in cui spera di rimanere attraverso un ulteriore rinnovo del contratto. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

Secondo noi: entrambe le parti in causa fanno bene a insistere sui loro obiettivi; il Brescia per avere Zapata perché si assicurerebbe un difensore che, per la lotta salvezza, sarebbe un lusso. E Zapata col Milan perché il club rossonero, non potendo spendere una fortuna sul mercato, visto il periodo di "vacche magre", può essere che propenda per il rinnovo del colombiano.

Cristian Zapata con la maglia del MilanGetty Images

SPAL-Semplici: il matrimonio si rinnova?

Mister Leonardo Semplici sembrerebbe intenzionato a prolungare il suo rapporto professionale con la SPAL. Secondo "La Nuova Ferrara", il "Sì" dell'allenatore toscano dovrebbe arrivare entro la giornata di domani.

Secondo noi: fondamentale, a nostro avviso, che il matrimonio SPAL-Semplici prosegua. Il club è in crescita, la squadra è in crescita: perché non andare avanti insieme?

Leonardo Semplici, SPAL 2018-2019 (LaPresse)LaPresse

Dragowski: sondaggio del Lecce

Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb, il Lecce sarebbe sulle tracce di Bratlomiej Dragowski. Il portiere polacco, che ha ben figurato con l'Empoli nella seconda parte della stagione appena andata in archivio, è di proprietà della Fiorentina, con cui la società salentino avrebbe aperto una trattativa di prestito.

Secondo noi: eccezion fatta per una prima parte di stagione incerta con la maglia della Fiorentina, l'estremo difensore polacco è stato protagonista di un superbo girone di ritorno a difesa della porta dell'Empoli. Il Lecce si assicurerebbe una pedina eccellente.

Bartłomiej Drągowski (Empoli)Getty Images