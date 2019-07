Le 5 trattative che vi siete persi oggi (04/07)

Colpaccio PSG: Ander Herrera a parametro zero

Colpaccio di mercato per il PSG, che si assicura il centrocampista basco Ander Herrera a parametro zero. Il classe 1989 aveva rescisso da qualche settimana col Manchester United dopo 5 stagioni coi Red Devils.

La nostra opinione: è chiaro che Herraera avesse come imperativo una stagione in Champions League da protagonista. Altrimenti sarebbe stato un profilo perfetto, a parametro zero, ad esempio, per il Milan, che tanta fatica ha speso per il "casting" a centrocampo.

Ander Herrera of Manchester United during the FA Cup Quarter Final match between Wolverhampton Wanderers and Manchester UnitedGetty Images

Kouamé per l'euroToro

Nel giorno del raduno al Filadelfia in vista dei preliminari di Europa League, una voce ha cominciato a circolare nei corridoi granata: il Torino avrebbe allacciato i rapporti col Genoa per la compravendita della seconda punta Christian Kouamé. Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: la folla di tifosi granata assiepata al Filadelfia, oggi, ha acclamato Simone Zaza affiché il Toro lo trattenga. Ma per la lunghissima stagione europea oltre a lui e a Belotti, serve qualcosa di più. Che può essere costituito proprio dal profilo dell'ivoriano.

Christian Kouamé - Empoli-Genoa 2018-19Getty Images

Bolingoli-Mbombo va al Celtic. Piaceva al Napoli

Il Celtic Glasgow ha ufficializzato l'acquisto del laterale mancino belga Boli Bolingoli-Mbombo, peraltro cugino di Romelu e Jordan Lukaku. Il giocatore classe 1995 - accostato recentemente al Napoli - arriva dal Rapid Vienna. Contratto fino al 1995.

La nostra opinione: la sua rapidità da laterale box to box sarebbe saltata interessante testarla anche in Serie A. Il Celtic, con tutto il suo fascino, può risultare l'ambiente ideale per una sua ulteriore crescita.

Lecce a caccia del bomber: c'è Lapadula

Secondo Sky Sport, il Lecce dovrebbe chiudere in giornata un colpo importantissimo per l'attacco: dal Genoa, infatti, è in arrivo Gianluca Lapadula con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: giocatore bisognoso di rilancio dopo le esperienze agrodolci con Milan e Genoa. Lapadula è un elemento che, se attacca a segnare, poi non lo ferma più nessuno. Il Lecce fa bene a scommettere su di lui.

Gianluca Lapadula con la maglia del Genoa - Serie A 2018-19Getty Images

Il Verona vuole blindare la difesa con Bocchetti

L'Hellas Verona avrebbe raggiunto un accordo di massima per il centrale difensivo d'esperienza Salvatore Bocchetti. In forza allo Spartak Mosca, il classe 1986 gioca in Russia (tra Rubin Kazan, appunto, Spartak) dal 2010, tranne una parentesi in prestito al Milan nel 2015. Il giocatore sarà presto all'ombra del Cremlino per capire come liberarsi e poter entrare alla corte di Ivan Juric. Lo comunica Sky Sport.

La nostra opinione: giocatore di esperienza e di altissimo profilo, che può dare una grossa mano agli scaligeri nella difficile impresa di permanenza in Serie A.

Spartak Moscow's Salvatore Bocchetti in the 2018/19 Russian Premier Football LeagueGetty Images