Le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/06)

Il Cagliari sogna con André Schürrle

Rientrato al Borussia Dortmund dall'esperienza al Fulham (retrocessione, 24 presenze e 6 gol), l'attaccante tedesco André Schürrle, classe 1990, starebbe valutando diverse alternative. Tra queste, ci sarebbe anche quella del Cagliari. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

Secondo noi: certamente si tratterebbe di un acquisto (chiaramente in prestito) in grado di far sognare la formazione sarda. Specie se dovesse rimanere un partner di reparto del calibro di Leonardo Pavoletti. In quel caso, sì, che si potrebbe tornare - finalmente - ad ambire a traguardi migliori rispetto a una salvezza tranquilla.

André SchürrleGetty Images

Sampdoria-Pioli: matrimonio che s'ha da fare

Da lunedì, al massimo martedì, dovrebbe essere annunciato il prossimo allenatore della Sampdoria. Ormai certo il passaggio al Milan di Marco Giampaolo, altrettanto sicuro dovrebbe essere il nome di Stefano Pioli come nuovo condottiero dei blucerchiati. Lo riferisce Sky Sport.

Secondo noi: uomo ideale per ricominciare un ciclo in casa blucerchiata tra giovani da lanciare e giocatori da valorizzare. Inoltre Pioli ha fame di rilancio dopo la brusca chiusura dell'esperienza con la Fiorentina.

Stefano Pioli - Fiorentina-Atalanta - Coppa Italia 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Torino: per Berenguer c'è l'Athletic Bilbao

In base alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Toro News, l'Athletic Bilbao sarebbe sulle tracce di Alex Berenguer. Per l'esterno di Pamplona, il club basco sarebbe disposto ad offrire 8 milioni. Il Torino, tuttavia, ne chiede almeno 10 perché, in caso di cessione, devono corrispondere all'Osasuna (vecchio club di appartenenza di Berenguer) una cifra pari a 1,5 milioni.

Secondo noi: esterno che, alla seconda stagione in maglia granata, aveva trovato gli equilibri giusti nello scacchiere di Mazzarri. A nostro avviso può ancora dare molto alla causa del Torino, che farebbe bene a trattenere.

Torino-Frosinone, Serie A 2018-2019: Alex Berenguer esulta dopo aver realizzato il gol decisivo del 3-2 (LaPresse)LaPresse

Empoli e SPAL meditano lo scambio Caputo-Antenucci

Empoli e SPAL starebbero trattando per uno scambio in attacco tra Francesco Caputo e Mirco Antenucci. Il bomber dei toscani sarebbe valutato circa 10 milioni ma la cifra potrebbe sensibilmente abbassarsi con un paio di contropartite tecniche: oltre ad Antenucci (già seguito dall'Empoli un paio di anni fa), potrebbe rientrare nell'affare anche il portiere Alfred Gomis. Lo riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Secondo noi: Caputo merita di restare in Serie A, Antenucci può trascinare l'Empoli in cima alla cadetteria. Con un Gomis in più e un conguaglio economico, risulterebbe un affare per entrambi i club.

Francesco Caputo - Empoli 2018-19Getty Images

Udinese, la scoperta Stuparevic e "l'esule" Scuffet

Torna a caccia di scoperte l'Udinese. Alla corte di Igor Tudor, secondo Sky Sport, in arrivo dal Watford l'attaccante esterno (o trequartista) classe 2000 Filip Stuparevic, il nuovo "Robin van Persie", come lo hanno soprannominato in patria, dove gli Hornets lo hanno girato in prestito (al Vozdovac). Sempre in casa bianconera, sembra dover proseguire in Turchia la carriera professionale del portiere classe 1996 Simone Scuffet, che lo scorso gennaio si era trasferito al Kasimpasa. Il club turco avrebbe infatti richiesto il rinnovo del prestito.

Secondo noi: riguardo Stuparevic, i beninformati parlano di potenziale crack del sempre floridissimo bacino giovanile serbo. Bene ricominciare a lanciarsi nelle scoperte "alla Udinese". Per quanto concerne Scuffet, giusto proseguire un'avventura in cui, finalmente, l'estremo difensore ha ritrovato serenità.

2018, Romania Under 19-Serbia Under 19: a destra con il numero 19, l'attaccante serbo Filip Stuparevic (Imago)Imago