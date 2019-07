Le 5 trattative che vi siete persi oggi (08/07)

Praet ambito anche in Premier League

L'interno belga Dennis Praet non è stato oggetto di conversazione solo nella conferenza di Marco Giampaolo al Milan, ma anche durante la presentazione di mister Eusebio Di Francesco alla Sampdoria. Così, su di lui, il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti:

" Il giocatore non ha ammiratori solamente in Italia ma, grazie al suo profilo internazionale, anche all'estero. Per lui potrebbero aprirsi le strade della Premier League. "

La nostra opinione: quello di Osti potrebbe essere un buon tentativo di alzare la posta per fare cassa. Il Milan, proprio attraverso le parole di mister Giampolo, si tira indietro causa "un eccessivo numero di mezzali nella rosa rossonera". Comincia ad essere altamente probabile che Praet sati la Serie A.

Praet - Sampdoria-Bologna - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Tadic, cuore lanciere: rinnovo con l'Ajax fino al 2026

Il trequartista serbo dell'Ajax Dusan Tadic rinnova con i Lancieri (con cui era già legato fino al 2023) fino al 2026. Il giocatore, arrivato dal Southampton, resterà fino a 38 anni anche se, probabilmente, il suo ruolo in società verrà rivisto, in futuro, a beneficio di un'occupazione dirigenziale.

La nostra opinione: prolungamento che arriva un po' a sorpresa, visto che il suo legame coi Lancieri era già ben saldo (fino al 2023). Il trequartista ha talmente incantato nella stagione andata in archivio che, evidentemente, l'Ajax l'ha voluto blindare a doppia, tripla mandata.

Basta cerca una nuova avventura in Serie A

Dopo 5 anni con la Lazio, il difensore serbo classe 1984 Dusan Basta è uno dei giocatori svincolati di questa Serie A. Il giocatore ha fatto il punto della sua situazione sulle colonne di Tuttomercatoweb:

" La Lazio mi è entrata nel cuore, così come la città di Roma, in cui è nato mio figlio. Sono riposato e carico per una nuova avventura. Che, spero, continui ad essere in Serie A. "

La nostra opinione: Il terzino destro è già un pezzo pregiato e ambitissimo per tutte quelle squadre in lizza per la salvezza. In cima alla lista ci sarebbe il Brescia.

Dusan Basta, Lazio 2017-2018 (LaPresse)LaPresse

Hellas Verona: l'uomo-promozione Laribi saluta e va ad Empoli

Circa un mese fa era stato l'uomo-promozione, segnando il gol del 3-0 al Cittadella. Oggi, l'attaccante Karim Laribi saluta l'Hellas Verona e passa all'Empoli. In prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: l'addio dei grandi protagonisti di un trionfo fa sempre effetto, a tutte le latitudini. Laribi, però, è uno di quei giocatori che fa molto più comodo a una "big" di Serie B rispetto a una formazione a caccia della salvezza in A. Giusto così.

Sarà Céter la bocca da fuoco del Chievo in Serie B

L'attaccante colombiano Damir Céter Valencia passa ufficialmente in prestito dal Cagliari al Chievo Verona, in Serie B. Il giocatore, nell'ultima stagione a titolo temporaneo all'Olbia in Serie C, ha inanellato 33 presenze e 11 gol.

La nostra opinione: in molti l'hanno definito, per movenze e realizzazioni, il "Duvan Zapata della Serie C". Ora, lo sarà della B. Giocatore già pronto, in grado di segnare in ogni categoria. Davvero molto strano il fatto che, l'anno scorso, abbia accettato la proposta di trasferimento in terza divisione da parte del Cagliari...

Olbia-Pro Patria, Serie C girone A 2018-2019: Damir Céter Valencia (Olbia) in rete (LaPresse)LaPresse