Le 5 trattative che vi siete persi oggi (09/07)

Napoli: ecco Elmas, l'acquisto "alla Fabian Ruiz"

Il nome era nell'aria da alcuni giorni ed il colpo è stato definito "alla Fabian Ruiz": ebbene, il Napoli ha raggiunto l'accordo col Fenerbahçe per il giovane centrocampista (e trequartista) macedone Eljif Elmas, sulla base dei 15 milioni più bonus. Il classe 1999 arriverà sarà domani in Italia per le visite mediche.

La nostra opinione: 29 presenze e 4 gol nell'ultima Süper Lig turca, già abituato ai palcoscenici che contano. Centrocampista giovane con attitudini offensive, in grado di fare tutto, lì in mezzo. Un centrocampista estremamente moderno, come piace a Carlo Ancelotti, che lo ha fortemente voluto.

Eljif Elmas, Fenerbahçe 2018-2019 (Getty Images)Eurosport

Viviano accantonato dallo Sporting Lisbona

La notizia era ben nota ma Emiliano Viviano, al rientro allo Sporting Lisbona dopo l'esperienza in prestito alla SPAL, ha preso atto che non rientrerà nei piani del club portoghese per la prossima stagione. Su di lui, sempre vivo l'interesse della Fiorentina (la squadra di cui, peraltro, è tifoso), in cui il portiere ha già militato nella stagione 2012-2013. Lo riferisce il quotidiano lusitano A Bola.

La nostra opinione: portiere che ha sempre mercato. Non dovesse andare in porto l'affare Fiorentina, certamente avrà la possibilità di trovare una sistemazione alternativa.

Emiliano Viviano, SPAL 2018-2019 (Getty Images)Getty Images

Radu, poca gratitudine dalla sua Lazio: futuro in Olanda, Cina o Arabia Saudita

Dopo 11 anni con la maglia della Lazio, il futuro del difensore rumeno Stefan Radu potrebbe essere fuori dall'Italia. Per lui, offerte dalla Cina, dall'Arabia Saudita e dall'Olanda, nella fattispecie dal Vitesse. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: accantonato senza troppa gratitudine da parte del club biancoceleste, Radu avrebbe potuto dire e dare ancora molto in Serie A. In cui, tuttavia, lui stesso non vuole rimanere per non diventare un avversario della sua Lazio.

Luis Muriel e Stefan Radu - Fiorentina-Lazio Serie A 2018-19Getty Images

Roma: la "meteora" Marcano torna al Porto

Il difensore spagnolo della Roma Ivan Marcano è vicino al ritorno al Porto. Secondo A Bola, i Dragões sarebbero vicini al centrale difensivo trasferitosi in giallorosso proprio un anno fa. Il club portoghese, che inizialmente lavoravano sul prestito, sarebbe a un passo per riaverlo a titolo definitivo.

La nostra opinione: giocatore da "era Monchi", che non ha lasciato particolari tracce nell'ambiente giallorosso. Se ne va con 10 presenze all'attivo, la maggior parte delle quali, spezzoni di partite.

Josip Ilicic e Ivan Marcano - Atalanta-Roma Serie A 2018-19Getty Images

Parma, colpaccio Hernani dallo Zenit

Il Parma annuncerà a breve l'acquisto del centrocampista centrale classe 1994 Hernani dallo Zenit San Pietroburgo. Il brasiliano arriva in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto in caso di conquista della salvezza alla cifra di 4,35 milioni di euro.

La nostra opinione: grandissimo colpo di mercato, avvalorato dall'età ancora giovane del centrocampista, in grado di portare tantà qualità alla metà campo ducale.

HernaniGetty Images