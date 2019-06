Le 5 trattative che vi siete persi oggi (11/06)

Lazio, pazza idea Robben

Secondo Il Messaggero, in una sorta di operazione Klose-bis, il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe pensando di portare in biancoceleste l'esterno offensivo olandese Arjen Robben, 35 anni, svincolato dal Bayern Monaco e che sembrerebbe gradire il trasferimento nella Capitale.

Secondo noi: sarebbe, inequivocabilmente, un colpaccio per la Lazio. A nostro avviso, Robben - che non ha certo bisogno di presentazioni - ha ancora in serbo almeno un paio di stagioni al top.

Arjen Robben (FC Bayern München)Getty Images

Buffon: si fa largo l'ipotesi Porto

Sarebbe concreta, secondo Radio Sportiva, la possibilità che Gianluigi Buffon prosegua la propria carriera con la maglia del Porto e, quindi, anche in Champions League. L'ex portiere della nazionale andrebbe a sostituire Iker Casillas, destinato al ritiro dopo il malore che lo ha colto di recente.

Secondo noi: Su Buffon c'è anche la Fluminense in Brasile e mezza MLS. La soluzione Porto farebbe felici entrambe le parti: i lusitani sono alla ricerca di un portiere di livello e Buffon, lo sappiamo, mette la disputa della Champions League davanti a tutto.

Buffon CasillasImago

Il Torino riscatta Ola Aina

La notizia era nell'aria da giorni e ora è ufficiale: il Torino ha riscattato l'esterno classe 1996 Ola Aina dal Chelsea. Ai Blues vanno, come pattuito, 10 milioni.

Secondo noi: decisione più che giusta. Ola Aina, con la sua grande rapidità sugli esterni, è stato una grande scoperta e un protagonista assoluto della grande stagione che il Torino ha chiuso al settimo posto.

Bologna: quasi fatta per il difesore giapponese Tomiyasu

Il Bologna sarebbe vicinissimo al difensore giapponese Takehiro Tomiyasu. Il giocatore, classe 1998 e valutato 9 milioni di euro, milita nella massima divisione belga, al Sint-Truiden, in cui questa stagione ha totalizzato 27 presenze e 1 gol. Lo riferisce Sky Sport.

Secondo noi: difensore che proviene, evidentemente, dall'agenda di Valter Sabatini, pronto a subentrare da direttore sportivo rossoblù. Giovane che, in Belgio, nella Jupiler League, ha avuto un grandissimo impatto e che, gli esperti, reputano pronto al grande salto.

Belgio, il difensore giapponese del Sint-Truiden Takehiro Tomiyasu (Imago)Imago

Udinese: ufficiale l'arrivo di Jajalo

E' ufficiale, all'Udinese (che oggi si è pure separata dal responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè), l'arrivo del centrocampista Mato Jajalo. Il bosniaco classe 1988, svincolatosi dal Palermo, si lega coi friulani sino al 2022. Premiato come miglior regista della serie cadetta nella stagione appena conclusa, vanta già 95 presenze in Serie A tra Siena e Palermo, nelle quali ha messo a segno 2 gol e 3 assist, oltre ad un’esperienza internazionale di primo livello avendo militato nei massimi campionati di Germania, Croazia e Bosnia Erzegovina.

Secondo noi: acquisto, anzi, ingaggio, fortemente voluto da Igor Tudor. E quando si segue la linea dettata dall'allenatore, è sempre sinonimo di armonia. Jajalo, in ogni caso, di saper stare benissimo in Serie A.