Le 5 trattative che vi siete persi oggi (11/07)

Inter, pazza idea Dani Alves

Secondo il portale Goal.com, nei prossimi giorni gli agenti di Dani Alves sono attesi a Milano. L'Inter proverà ad avanzare una proposta d'ingaggio per il laterale brasiliano ex Juventus e Barcellona, appena svincolatosi dal PSG e che chiede 7 milioni a stagione, bonus esclusi. Da superare anche la concorrenza del Manchester City di Pep Guardiola, suo storico allenatore in blaugrana.

La nostra opinione: insomma, il giocatore cosa, pur essendo a parametro zero. Ha un ingaggio da "star" nonostante sia a fine carriera. Non il massimo per un club come l'Inter, impeganato ad aprire un nuovo ciclo.

Dani Alves con la Copa AmericaGetty Images

Il Milan insiste su Veretout, nuovo incontro con la Fiorentina

Il Milan non molla la presa per il centrocampista francese Jordan Veretout. Domani mattina, venerdì 12 luglio, fissato un nuovo incontro con la Fiorentina. Massara e Maldini hanno l'intento di trovare una soluzione dopo la prima offerta (16 milioni + Lucas Biglia) respinta dai Viola. Sullo stesso Biglia, tuttavia, si sono registrate nelle ultime ore le parole lusinghiere del tecnico Vincenzo Montella. Occorre comunque fare in fretta, visto che nella trattativa si sarebbe inserito anche il Lione. Lo riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione: carte in tavola cambiata dalla "sviolinata" dell'ex Aeroplanino nei confronti del centrocampista argentino. Ora, probabilmente, in casa viola, la contropartita tecnica è più gradita.

Jordan Veretout Torino Fiorentina 2018Getty Images

Roma, Schick piace al Marsiglia

Le colonne della testata transalpina La Provence, riferiscono che l'Olympique Marsiglia sarebbe interessato all'attaccante della Roma Patrick Schick. I giallorossi ci starebbero pensando: per l'ex Sampdoria - costato 42 milioni al club capitolino - possibile un trasferimento in prestito.

La nostra opinione: l'affare potrebbe in qualche modo intersecarsi con l'ipotesi di scambio Nzonzi-Strootman. La Roma, ad ogni buon conto, non prenderà una decisione ferma sull'attaccante ceco, prima della "report" di mister Paulo Fonseca.

Patrik Schick - AS RomGetty Images

Padoin: destinazione Udinese

Svincolatosi dal Cagliari, l'ex Juventus Simone Padoin sarebbe a un passo dall'Udinese, pronto ad ingaggiarlo a parametro zero. Il laterale tuttofare classe 1984 era stato accostato anche al Brescia.

La nostra opinione: destinazione perfette per un finale di carriera ad alti livelli. Padoin può dare tantissimo, in termini di esperienza e sacrificio lungo la fascia sinistra, a favore della squadra di Igor Tudor.

2016, Simone Padoin, Cagliari-Sampdoria, LaPresseLaPresse

Brescia, il nuovo portiere è il finlandese Joronen

E' il finlandese Jesse Joronen il nuovo portiere del Brescia. L'estremo diifensore classe 1993 è stato - nelll'ultima stagione - l'erede di Robin Olsen nei danesi del Copenaghen con 31 presenze in campionato e 6 nella passata edizione di Europa League. E' il "secondo" di Lukas Hradecky (portiere del Bayer Leverkusen) nella nazionale finlandese.

La nostra opinione: profilo internazione per un portiere che ha fatto gavetta nelle lower leagues inglesi, mandato in prestito dal Fulham ad Accrington Stanley e Stevenage. E' un gigante alto 197 centimetri: c'è tanta curiosità di vederlo all'opera in Serie A.