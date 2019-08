Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/08)

I sogni di Ferragosto della Fiorentina? Ribéry, Suso e Balotelli

I tifosi della Fiorentina sognano ad occhi aperti: là davanti la necessità è quella di un attaccante esterno. Il nome più caldo, in queste ultime ore, è quello del talento francese Franck Ribéry, svincolato dal Bayern Monaco. L'unico scoglio per arrivare al 36enne, sarebbe quello dell'ingaggio dalle pretese troppo alte per il club viola che, nello stesso ruolo, potrebbe virare su Suso del Milan. Inoltre, se parte la prima punta Giovanni Simeone (conteso da Sampdoria e Cagliari) si proverà a convincere Mario Balotelli (29 anni proprio oggi), tentato dal Flamengo. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: sognare non costa nulla, specie nelle notti delle stelle cadenti. La più luminosa è certamente quella di Franck Ribéry. Che avrebbe ancora tantissimo da dare al calcio, specie nel nostro calcio e in una piazza importante e appassionata come quella di Firenze.

Franck Ribéry (FC Bayern München)Getty Images

Iñaki Williams, prolungamento record con l'Athletic Bilbao

Iñaki Williams, attaccante di 25 anni, ha rinnovato con l'Athletic Bilbao legando il suo futuro al club basco fino al 2028 con una clausola rescissoria di 135 milioni di euro. Lo comunica il club sul sito della società. L'attaccante euskadi di origine ghanese era finito nel mirino del Manchester United per il dopo Lukaku. (LaPresse)

La nostra opinione: "Questa e casa tua", si legge nel video ufficiale lanciato sui social per festeggiare il prolungamento del contratto, Un Bilbao come sempre impegnato a valorizzare i talenti di casa propria. Da parte di Iñaki, nativo proprio di Bilbao, un senso di fierezza immenso.

Atalanta su Sabaly (e Reca verso la SPAL)

Movimenti sulle corsie esterne in casa Atalanta. Il club bergamasco sarebbe infatti vicino al nazionale senegalese classe 1993 del Bordeaux Youssouf Sabaly, che l'estate scorsa non passò le visite mediche col Napoli per via di un guaio al ginocchio. In partenza, invece, il laterale sinistro polacco Arkadiusz Reca, richiesto dalla SPAL. Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: dopo il centrale ex Liverpool Martin Skrtel, un'altra pedina da Champions League. A Gasperini il compito di assemblare tutti, ancora una volta, con lo spirito della provinciale agguerrita. Riuscirà a far calare nella parte anche chi è stato abituato ad altri palcoscenici?

Miroslav Stoch Youssouf Sabaly Slavia Prague BordeauxGetty Images

Sirene turche per Babacar: c'è il Beşiktaş

Sirene turche per il centravanti senegalese del Sassuolo Khouma Babacar. A cercarlo, i bianconeri del Beşiktaş. Finito sulla lista dei partenti del club neroverde, il giocatore vorrebbe tuttavia rimanere in Italia.

La nostra opinione: Babacar "sfoglierà la margherita" delle pretendenti fino alle ultime ore di mercato. Tante, troppe cheance sprecate in Serie A. Il campionato turco, in questo senso, potrebbe permettergli di rifiorire.

Babacar in Sassuolo-Fiorentina 2018-19LaPresse

Udinese: ufficiale il mediano brasiliano Walace

Il centrocampista brasiliano classe 1995 Walace è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese a titolo definitivo dall'Hannover 96. Col club friulano, firmato un contratto sino al 30 giugno 2024.

La nostra opinione: giocatore dal rendimento costante. Fantacalcisti "in posizione", è uno di quelli che garantisce minuti e tanti 6,5 utili a fare alzare la media della propria squadra. Mister Igor Tudor è pronto ad affidargli la diga della metà campo bianconera.