Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/05)

Roma, Lovren sempre più vicino e non convocato per la Supercoppa Europea

Sono 23 i giocatori del Liverpool convocati dal tecnico Jürgen Klopp per la sfida di Supercoppa europea contro il Chelsea, in programma domani sera ad Instanbul. Out l'infortunato Alisson e Dejan Lovren, che i rumors di mercato accostano alla Roma: il difensore è assente ufficialmente per malattia. (LaPresse)

La nostra opinione: la Roma ha ancora in piedi le piste Daniele Rugani con la Juventus e Toby Alderweireld con il Tottenham. Ma appare chiaro che l'affare più avanzato è quello che porta al giocatore croato, che ha abbassato le proprie retese a livello d'ingaggio. Resta da trovare l'intesa col Liverpoll: si cerca di abbassare la soglia dei 20 milioni.

Dejan Lovren of Liverpool FCGetty Images

Sampdoria, Di Francesco accontentato: c'è Kamano

La Sampdoria ha l'accordo col Bordeaux per l'esterno offensivo sinistro 23enne François Kamano. L'affare parla di 11 milioni più 1 di bonus che andranno al club girondino. Manca ancora, invece, il placet del giocatore. Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: operazione concordata con mister Eusebio Di Francesco, che ha a lungo inseguito il giocatore, che risulteranno l'ultimo importante tassello del mosaico blucerchiato.

François Kamano (Bordeaux)Getty Images

Lecce, ufficiali Rispoli e Farias

Il Lecce ufficializza Andrea Rispoli e sistema la corsia destra di difesa e, in serata, anche l'attaccante Diego Farias, arrivato dal Cagliari dopo la seconda parte di stagione, trascorsa con la maglia dell'Empoli.

La nostra opinione: due operazioni di grandissimo spessore per una neopromossa. Per Rispoli, peraltro, sarebbe un gradito ritorno in maglia giallorossa, dopo averla vestita nella stagione 2010-2011. Tutto questo, aspettando il pezzo da novanta in avanti, ovvero uno tra Kostas Mitroglou, Emmanuel Adebayor ed Eric Maxim Choupo-Moting.

Inter: Colidio, niente Championship, va in Belgio

Il giovane e promettente attaccante dell'Inter Facundo Colidio non andrà a giocare nella Championship inglese dove sembrava inizialmente indirizzato, al Leeds United. L'argentino classe 2000 è stato infatti ufficialmente ceduto in prestito ai belgi del Sint-Truiden.

La nostra opinione: sarebbe stato più interessante vederlo nella seconda serie inglese, sempre più simile, grazie ai grandi investimenti delle contendenti a una "Premier League 2". In Belgio, si pensa comunque possa quanto meno "divertirsi" in zona gol.

Gianluca Simeone all'Ibiza

Gianluca Simeone, figlio del Cholo e fratello minore (classe 1997) dell'attaccante della Fiorentina Giovanni, è ufficialmente un giocatore dell'Ibiza, squadra di terza serie spagnola di cui Marco Borriello è dirigente (e prima ancora giocatore). Anch'egli punta, arriva nelle Baleari dopo una breve esperienza al Gimnasia La Plata.

La nostra opinione: un anno fa l'Ibiza sembrava destinato a salire di categoria in categoria, diventando un secondo polo calcistico delle Baleari oltre al Maiorca. Da Borriello in avanti, assomiglia di più, invece, a un polo di "operazioni commerciali"...