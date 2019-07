Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/07)

Nkoulou-Torino: è rinnovo, niente Roma

Il presidente Urbano Cairo fa sul serio e toglie ogni possibile dubbio sul forte difensore centrale Nicolas Nkoulou, a lungo cercato dalla Roma (e non solo). Pronto, per blindarlo al Torino, un rinnovo di contratto da top player. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: non c'è da obiettare. Cairo sa fare affari e lo dimostra in continuazione. Due obiettivi circa Nkoulou: blindarlo per una grande stagione europea del Toro e, il prossimo anno, rivenderlo a peso d'oro.

Ritiro a Bormio del Torino 2019-2020 - Nicolas Nkoulou (LaPresse)LaPresse

Cagliari, il post Barella si chiama Marko Rog

Tutto fatto per il trasferimento di Marko Rog dal Napoli al Cagliari. Il croato rappresenta l'erede di Nicolò Barella nel centrocampo rossoblù. Al club partenopeo andranno 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Visite mediche in programma, probabilmente, già nella giornata di domani (giovedì 18 luglio). Lo riferisce l'Unione Sarda.

La nostra opinione: niente male, come rinforzo per il post Barella. Cagliari che, peraltro, sempre a centrocampo non molla Nahitan Nandez del Boca Juniors. Che, a breve, schiererà in zona nevralgica un centro Daniele De Rossi...

Marko RogLaPresse

Brescia: altro giro, altra scoperta. Quella del difensore venezuelano Chancellor

Altro colpo "alla Cellino" per il Brescia: dopo la punta francese Florian Ayé e il portiere finlandese Jesse Joronen, ecco il centrale difensivo Jhon Chancellor, nazionale venezuelano classe 1992. Il gigante (è alto 198 cm) è sbarcato in Italia e domani sosterrà le visite mediche per le Rondinelle. Arriva dai qatarioti dell'Al-Ahli Doha.

La nostra opinione: ebbene, l'obiettivo del patron-direttore sportivo Massimo Cellino sembra ormai chiaro: scovare potenziali pezzi pregiati per un futuro mercato. Con cui fare abbondantemente cassa. Il rischio d'impresa è altino. Ma se dovesse riuscire nell'impresa, allora meriterà soldi e applausi.

2019 - Venezuela: Il difensore Jhon Chancellor (Imago)Imago

Lazio, c'è Kiyine dal Chievo. Quel calciomercato "pro" Salernitana...

La Lazio comunica di aver acquistato, a titolo definitivo dal Chievo Verona, il centrocampista classe 1997 Sofian Kiyine (in foto, nazionale under 21 marocchina) e il terzino sinistro classe 2001 Angelo Ndreçka (nazionale under 21 albanese). Il primo è già stato ufficialmente destinato alla Salernitana di mister Gian Piero Ventura e del comune patron Claudio Lotito. Ndreçka, invece, sarà inserito nella Primavera biancoceleste.

La nostra opinione: lo diciamo senza alcun "j'accuse": il fatto che la Lazio 'faccia' il caliomercato della Salernitana di B è qualcosa che meriterebbe, quanto meno, le attenzioni delle due Leghe di A e B, oltreché della Federazione. Senza polemica, s'intende.

Sofian KiyineLaPresse

Colpaccio West Ham: ufficiale la punta Haller dall'Eintracht

In Premier League, colpaccio del West Ham, che si aggiudica le prestazioni dell'attaccante francese Sebastien Haller, a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte (24 reti in 60 presenze col club tedesco). Contratto da 5 anni. Il club londinese, inoltra, comunica di aver superato il record di soldi investiti per il trasferimento di un giocatore: circa 50 milioni di euro.

La nostra opinione: strepitoso botto di mercato degli Hammers che fanno decisamente sul serio. Il loro scopo è farsi finalmente largo tra le 'big' di Premier League.