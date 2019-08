Le 5 trattative che vi siete persi oggi (19/08)

L'ex Lazio e Juventus Lichtsteiner all'Augsburg

Svincolato dall'Arsenal, dove ha collezionato 23 presenze nell'ultima stagione in Premier League, l'ex laterale di Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner ripartirà dalla Germania: lo svizzero è stato infatti ingaggiato dall'Augsburg, in Bundesliga. Contratto fino al 30 giugno 2020.

La nostra opinione: dovrà calarsi nella realtà di una squadra - come l'Augusta - in lotta per la salvezza, a cui - d'altro canto - uno come lui può far fare il cosiddetto "Salto di qualità". Decisamente un colpaccio per il club della Baviera sudoccidentale.

Martin Caceres si offre al Monaco

Potrebbe proseguire nel Principato di Monaco la carriera di Martin Caceres. Secondo quanto riferisce l'Equipe, l'esperto difensore uruguaiano si è offerto al Monaco in Ligue 1. Caceres, reduce dalla Coppa America con l'Uruguay, si è svincolato dalla Lazio. Il difensore sudamericano nell'ultima stagione ha giocato in prestito nella Juventus. (LaPresse).

La nostra opinione: il Monaco, in pieno rinnovamento di obiettivi, potrebbe seriamente pensare di offrire un anno di contratto al terzino uruguaiano: obiettivo, rimettere la squadra sui binari dell'alta qualità in campo prima di cambiare definitivamente pelle la stagione successiva.

Martin Caceres in azione in Juventus-UdineseGetty Images

SPAL, Gomis al Digione

Il portiere senegalese Alfred Gomis, finalista in Coppa d'Africa, lascia ufficialmente la SPAL per firmare un quadriennale con il club francese del Digione. Il 25enne Gomis aveva iniziato la propria carriera nel 2010 nelle file del Torino. Il club granata lo ha prestato più volte a Crotone, Avellino, Cesena, Bologna e Salernitana, prima di essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto alla SPAL nel 2017. Secondo fonti citate dall'agenzia AFP, l'importo del trasferimento al Digione dovrebbe essere leggermente inferiore a un milione di euro. (LaPresse).

La nostra opinione: la luna di miele tra Gomis e la SPAL si era interrotta definitivamente lo scorso inverno, proprio quando il portiere scuola Toro aveva ottenuto un posto stabile nella nazionale senegalese. Un ruolo da titolare nella massima divisione francese potrà garantirgli un orizzonte valido in carriera.

Udinese, Scuffet in Serie B: va allo Spezia

L'Udinese comunica "la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del giocatore Simone Scuffet allo Spezia Calcio. La Società augura al giocatore una stagione ricca di successi professionali". Classe ’96, friulano e prodotto del vivaio bianconero, Scuffet ha indossato in carriera per quarantasette volte la maglia dell'Udinese, oltre a quelle del Como in Serie B e del Kasımpaşa nella massima serie turca, con i quali, dopo il suo arrivo nel gennaio 2019, il neoaquilotto è sceso in campo in undici occasioni. Già estremo difensore delle selezioni nazionali U17, U18, U19, U20 e U21, Scuffet è ora pronto a difendere la porta della compagine ligure in Serie B. (LaPresse)

La nostra opinione: una sola domanda, finirà mai il girovagare di questo portiere, che troppo presto fu etichettato "erede di Buffon"? Si parlava di maggior stabilità nel campionato turco col rinnovo al Kasımpaşa. Ora, una nuova esperienza, ancora una volta a titolo temporaneo. Ha senso, per lui, continuare a tenersi aggrappato al cordone ombelicale friulano?

Donsah ufficiale al Cercle Brugge

Con una nota sul suo sito internet, il Bologna comunica "di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Michael Kingsley per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024". Contestualmente il club rossoblu comunica "di aver ceduto al Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Godfred Donsah a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020, con opzione per l’acquisizione definitiva". (LaPresse)

La nostra opinione: era un pupillo di Zdenek Zeman ai tempi di Cagliari. Oggi finisce in un campionato di medio livello, in una formazione di metà classifica. Decisamente un asalto all'indietro.