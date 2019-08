Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/08)

Roma, per la difesa spunta il nome Mustafi. Intanto, Fazio rinnova fino al 2021

Stando a Tuttomercatoweb e ai rumor provenienti dall'Inghilterra, potrebbe emergere un nuovo nome in lizza per un posto da titolare nella difesa titolare della Roma: non Dejan Lovren, Toby Alderweireld o Daniele Rugani, bensì l'ex Sampdoria Shkodran Mustafi. Il tedesco verrebbe girato in prestito dall'Arsenal al club giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Shkodran Mustafi (Arsenal FC)

La nostra opinione: Mustafi, Alderweireld, Lovren o Rugani, il livello delle alternative è comunque altissimo. Ovunque si peschi, si pesca bene. In casa giallorossa, intanto, è arrivata una gradita certezza, sempre per il reparto difensivo: il rinnovo fino al 2021 di Federico Fazio.

Il Torino blinda Zaza

Simone Zaza non si muove dal Torino. Il club granata, impressionato dallo straordinario inizio stagione dell'attaccante, ha rispedito al mittente le proposte di Sassuolo ed Espanyol.

La nostra opinione: Zaza ha dimostrato grande tempra e professionalità in questo precampionato granato. Tirato a lucido, è tornato a livelli altissimi nelle aree di rigore avversarie. Sbagliato non puntare forte su di lui già nella passata stagione.

Zaza - Shakhtyor Soligorsk-Torino - Europa League 2019/2020

Fiorentina, idea Nagatomo

In casa Fiorentina non ci sarebbe solo Diego Laxalt sull'agenda di Daniele Pradè tra le alternative per sostituire, sull'out di sinistra, Cristiano Biraghi (destinato all'Inter). A farsi largo, in queste ultime ore, l'idea che porterebbe proprio a un'ex bandiera dell'Inter: il giapponese Yuto Nagatomo, attualmente in forza al Galatasaray. Il club viola avrebbe aperto i contatti con quello turco. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: Nagatomo potrebbe dare ancora molto in Serie A. Per esperienza e positività, specie in un club che punta a rilanciarsi nelle zone nobili della classifica o, comunque, con un buon progetto tecnico a medio-lungo termine da innescare.

Yuto Nagatomo

Milan, ecco il giovane attaccante brasiliano Capanni. Arriva dalla Lazio

Il Milan ha ufficialmente depositato il contratto dell'attaccante brasiliano Luan Capanni. Il giocatore aveva esordito in Serie A la scorsa stagione con la maglia della Lazio. Classe 2000, si aggregherà alla Primavera rossonera.

La nostra opinione: colpi di questa risma saranno all'ordine del giorno nel Milan di oggi, che punta molto a far sbocciare giovani talenti nel grande calcio creando "in casa" grandi valori tecnici ed economici.

Torino-Lazio, Serie A 2018-2019: Luan Capanni (Lazio)

Augsburg, dopo Lichtsteiner arriva un altro ex Serie A: Tin Jedvaj

Dopo l'ingaggio di ieri sera del terzino ex Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner, l'Augsburg ha ufficialmente annunciato un altro ex Serie A: si tratta del difensore croato classe 1995 Tin Jedvaj, con trascorsi alla Roma, giunto in prestito dal Bayer Leverkusen.

La nostra opinione: l'Augusta si è presentato in netto ritardo all'inizio del campionato, tanto che ancora si lecca le ferite dal sonoro 5-1 subito dal Borussia Dortmund alla "prima" di Bundesliga. Oltre a Lichtsteiner, Jedvaj - nazionale croato - può aiutare ad alzare il livello tecnico del reparto difensivo e tecnico di un club che lotterà per non retrocedere.