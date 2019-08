Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/08)

Roma, Schick: sorpasso RB Lipsia sul Borussia Dortmund

Nella trattativa di cessione di Patrick Schick in Germania, il RB Lipsia avrebbe superato il Borussia Dortmund. La formula contrattuale rimarrebbe ad ogni modo la stessa, quella del prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: gara, ovviamente, a chi offre di più per un giocatore che, dopo l'exploit con la Sampdoria, si è letteralmente incartato tra guai fisici e problemi di inserimento. Un talento inceppato, che probabilmente, il Lipsia - e le sue tecniche innovative nella valorizzazione dei giovani talenti - può rilanciare. Forse anche più di quello che potrebbe fare il Borussia Dortmund...

Patrik Schick - AS RomGetty Images

Sassuolo: si insiste per Pablo, centrare difensivo del Bordeaux

Nome nuovo per la difesa del Sassuolo: si tratta di Pablo, arcigno centrale brasiliano del Bordeaux classe 1991. La dirigenza neroverde tratta con quella girondina per il trasferimento a titolo definitivo. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione: centrale possente, dal pedigree internazionale, in grado di garantire il salto di qualità allo scacchiere di De Zerbi, che per quanto spettacolo sappia regalare (a sprazzi). deve ancora registrare qualcosa in fase difensiva.

Pablo (Bordeaux)Getty Images

Brescia scatenato: idea Rami, ex Milan, per la difesa

Ci sarebbe anche il Brescia nella rosa delle squadre che potrebbero acquistare Adil Rami. L'ex difensore del Milan, 33 anni, ai ferri corti con l'Olympique Marsiglia, dopo aver partecipato a un reality show senza il via libera del club, si troverebbe a scegliere, secondo 'France Football', fra diverse possibili destinazioni. Oltre alle 'Rondinelle', che hanno appena accolto Mario Balotelli, sarebbero interessati al francese, tra gli altri, i turchi del Fenerbahçe, il Nizza e il Los Angeles FC. (LaPresse)

La nostra opinione: là dietro, le rondinelle hanno già preso Giangiacomo Magnani dal Sassuolo e lo statuario nazionale venezuelano Jhon Chancellor. Inserire anche Rami sarebbe la ciliegina sulla torta come Balotelli è stato per il reparto avanzato.

Adil Rami (OM)Getty Images

Monaco, ufficiale Slimani dal Leicester City

Il Monaco, in piena fase di ricostruzione, ha reso noto l'acquisto dell'attaccante Islam Slimani dal Leicester City. Il 31enne algerino, arriva nel Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: l'exploit allo Sporting Lisbona, il sorprendente titolo d'Inghilterra col Leicester City di Claudio Ranieri da comprimario e poi qualcosa si è inceppato coi poco proficui prestiti al Newcastle e al Fenerbahçe. Chissà che al Monaco, in Ligue 1, non possa tornare a certi livelli. Che peraltro gli competono.

Serie B: Il Crotone prende Despodov dal Cagliari e sogna Maxi Lopez

E' il momento delle cessioni in casa Cagliari. In questo senso, sempre più voci di radiomercato accostano l'attaccante bulgaro classe 1996 Kiril Despodov al Crotone, in Serie B. La formula sarebbe quella del prestito secco.

Kiril Despodov, Cagliari 2018-2019 (Getty Images)Getty Images

La nostra opinione: già Despodov, nazionale under 21 bulgaro, sarebbe un colpo eccezionale per la Serie B. Il potenziale arrivo di Maxi Lopez (svincolato dopo la buona esperienza in Brasile col Vasco da Gama), ha mandato in delirio i tifosi pitagorici, che sognano gol a grappoli e ritorno in Serie A. Il giocatore dovrebbe dare disponibilità alla formazione calabrese già nelle prossime ore.

2019 - Maxi Lopez con la maglia del Vasco da Gama (Getty Images)Getty Images