Le 5 trattative che vi siete persi oggi (22/08)

Il Real Madrid sulle tracce di Pepe Reina

Secondo il quotidiano sportivo Mundo Deportivo, causa l'imminente cessione di Keylor Navas, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di un secondo portiere di esperienza da affiancare a Courtois. Nella rosa dei candidati c'è anche il nome del milanista Pepe Reina.

La nostra opinione. Con Plizzari ceduto in prestito al Livorno sembra davvero difficile ipotizzare che il Milan rinunci a un elemento come Reina a due settimane dalla fine del mercato. In una squadra dall'età media molto bassa Giampaolo ha bisogno più che mai di riferimenti nello spogliatoio e il portiere spagnolo, dall'alto della sua esperienza, ha il profilo ideale.

Pepe ReinaGetty Images

Roma-Rugani, brusca frenata

La trattativa per il trasferimento di Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma sembrava in dirittura d'arrivo. Invece, come riporta Sky Sport, l'operazione ha fatto registrare una brusca frenata. A nutrire dei dubbi sono soprattutto i giallorossi: la richiesta della Juventus (i cartellini dei giovani Riccardi e Celar più 20 milioni di euro) è giudicata eccessiva dal lato economico.

La nostra opinione. La sensazione è che prima del 2 settembre Daniele Rugani sarà un nuovo giocatore della Roma. Le parti sono ancora distanti, ma alla fine del mercato manca ancora tanto e molto probabilmente preverranno le esigenze delle due società: la Roma ha bisogno di un difensore centrale, la Juventus ha l'impellente necessità di vendere.

Daniele Rugani - Juventus-Tottenham ICC 2019Getty Images

Fiorentina senza freni: vuole anche Caceres

Dopo l'acquisto di Ribery che ha portato un entusiasmo incredibile in città, la Fiorentina non sembra intenzionata a fermarsi. Il club viola, infatti, sarebbe anche sulle tracce di Martin Caceres. Il 32enne difensore uruguaiano, svincolato, ha giocato la seconda parte della passata stagione nella Juventus.

La nostra opinione. Martin Caceres è un giocatore che, se integro dal punto di vista fisico, può essere davvero utile alla Fiorentina. L'uruguaiano può giocare sia da centrale, sia all'occorrenza da terzino destro: una duttilità che potrebbe convincere il club a puntare su di lui.

Martin Caceres in azione in Juventus-UdineseGetty Images

Sampdoria: Defrel verso il ritorno

Nel pieno delle operazioni per il cambio di proprietà, la Sampdoria pensa anche al campo. Secondo Sky Sport, infatti, il club blucerchiato sarebbe vicinissimo a Gregoire Defrel: il 28enne attaccante francese, il cui cartellino è della Roma, potrebbe giocare per il secondo anno consecutivo in prestito con i doriani. La formula proposta dalla Samp alla Roma prevede l'obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

La nostra opinione. L'attacco della Sampdoria al momento è troppo leggero e dipende esclusivamente da Quagliarella. L'acquisto di una punta è quindi una priorità per la squadra di Di Francesco. Defrel, protagonista lo scorso anno di una buona stagione con 11 reti in campionato, potrebbe trovare la giusta continuità in un ambiente e in uno spogliatoio che conosce.

Gregoire DefrelGetty Images

Bayern Monaco: Renato Sanches verso il Lille

Renato Sanches e il Bayern Monaco sono sempre più lontani. Secondo Sky Sports Uk, infatti, il 22enne centrocampista portoghese piace molto al Lille. Il club francese propone un prestito annuale con diritto di riscatto, ma il Bayern chiede almeno 30 milioni di euro e spinge per la cessione a titolo definitivo.

La nostra opinione. Considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo solo pochi anni fa, Renato Sanches sta vivendo una fase della carriera piuttosto problematica. Cambiare aria, e soprattutto avere la possibilità di giocare con maggiore continuità in un campionato più abbordabile come la Ligue 1 (e in Champions League) potrebbe essere un toccasana per un giocatore che non ha espresso le proprie potenzialità.