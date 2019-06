Le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/06)

Il Napoli alza il muro difensivo

Ottime notizie in casa Napoli. Il Manchester City si starebbe per ritirare dalla trattativa per il forte centrale difensivo senegalese Kalidou Koulibaly. Gli Sky Blues, infatti, avrebbero virato le proprie attenzioni su Harry Maguire: offerta da 90 milioni di euro al Leicester City.

La nostra opinione: calcolando che, anche la trattativa con la Roma per Konstantinos Manolas è a buon punto, è presumibile che la difesa del Napoli sarà - quanto meno - tra le meno battute della prossima stagione...

Koulibaly - Napoli-Genoa - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Cillessen nuovo portiere del Valencia

La notizia era nell'aria da giorni ed ora è arrivata anche l'ufficialità: Jasper Cillessen è il nuovo portiere del Valencia. Arriva a titolo definitivo dal Barcellona, pronto invece ad accogliere - nel tragitto inverso - l'ex Juventus e Fiorentina Neto.

La nostra opinione: portiere che merita la titolarità fissa. D'accordo il blasone del Barcellona, ma l'ombra di ter Stegen cominciava a diventare ingombrante nella carriera dell'estremo difensore che, di fatto, blinda la porta dei pipistrelli. Molto simpatico il tweet-video di presentazione del Valencia, che consegna al nuovo portiere un paio di zoccoli olandesi.

Inter, per Dalbert c'è il Lione

Secondo Tuttomercatoweb, il Lione insste per avere il terzino sinistro brasiliano Dalbert. All'Inter, che sta riflettendo sulla trattativa, offerti 15 milioni.

La nostra opinione: la valutazione è data, evidentemente, da una media tra l'enorme potenziale del laterale brasiliano e la delusione suscitata nel massimo campionato italiano. Tornerà, quasi certamente, in quella Ligue 1 in cui è esploso con la maglia del Nizza.

Dalbert, InterGetty Images

Hellas Verona: prossimo l'arrivo in prestito di Pjaca

Sempre più insistenti le voci per un nuovo prestito per Marko Pjaca. Il trequartista croato, reduce dalla sfortunata stagione con la Fiorentina, verrà girato con ogni probabilità dalla Juventus al neopromosso Hellas Verona.

La nostra opinione: quando giocatori così talentuosi finiscono alla corte di una formazione neopromossa - per quanto estremamente blasonata - significa che il coefficiente di rischio resta altissimo. Il giocatore, nelle ultime due stagioni, ha trascorso più tempo in infermeria che in campo. Ma se l'esperimento dovesse riuscire, allora il Verona avrà fatto il colpo grosso.

Marko Pjaca - Fiorentina-Udinese - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

La Sampdoria punta sul talentuoso Gonzalo Maroni

La Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo in blucerchiato del trequartista argentino classe 1999 Gonzalo Maroni dal Boca Juniors in prestito con diritto di riscatto. Trattativa già nota da tempo ma che, nell'ultimo periodo, aveva subito dei rallentamenti burocratici.

La nostra opinione: dopo aver trascorso in prestito l'ultimo anno al Talleres e aver mostrato ottimi numeri, i blucerchiati scommettono di poter già lanciare Gonzalo Maroni nel grande calcio. Colpi di questo genere fanno parte della storia del club ligure. Il talentuoso trequartista arriva in prestito: come a dire, soddisfatti o rimborsati.