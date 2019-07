Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/07)

Hysaj-Juventus: la trattativa col Napoli parte da 20 milioni

Secondo Radio Sportiva, potrebbe essere presto imbastita la trattativa tra Napoli e Juventus per il terzino destro Elseid Hysaj. Il terzino destro di Scutari viene valutato 20 milioni dal club partenopeo e sarebbe particolarmente gradito al neoallenatore bianconero Maurizio Sarri.

La nostra opinione: ormai non sembrano esserci più dubbi: per Maurizio Sarri, il primo nome sulla lista dei possibili nuovi innesti sugli esterni difensivi è quello di Hysaj. Paradossalmente, il Napoli lo venderebbe molto volentieri. La domanda è: come reagirà di fronte alla richiesta della diretta rivale Juventus?

Elseid HysajGetty Images

Lazio, l'offerta del Manchester United per Milinkovic-Savic è da accettare

Secondo Calciomercato.com, la Lazio sarebbe sempre più vicina a cedere Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. I termini dell'accordo dovrebbero essere 75 milioni più altri 15 di bonus. L'operazione presume un'ormai certa cessione di Paul Pogba, su cui il Real Madrid sarebbe in vantaggio sulla Juventus.

La nostra opinione: da questa operazione, dipende il futuro del calciomercato della Lazio. Cedere, incassare (magari soprassedendo su quei 5-10 milioni di differenza) permetterebbe a Igli Tare di costruire una squadra da primi quattro posti. Meglio accettare subito la proposta dei Red Devils, no?

Sergej Milinkovic Savic - Lazio-Milan - Coppa Italia 2018-2019 - Getty ImagesGetty Images

Ufficiale, Nestorovski all'Udinese

Ilija Nestorovski è ufficialmente un giocatore dell'Udinese. Il club friulano annuncia in una nota l'ingaggio dell'attaccante macedone classe 1990, che ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto. "Nestorovski - commenta il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino - ha già dimostrato in passato di saper far gol in tutte le categorie, compresa la Serie A. Ha preferito l'Udinese rispetto ad una serie di offerte importanti che gli erano pervenute e di questo va ringraziato". Il giocatore arriva dal Palermo, con cui ha collezionato complessivamente, in tre anni tra serie A e B, 99 presenze segnando 38 reti (LaPresse).

La nostra opinione: trattativa nell'aria da diverse settimana e influenzata, logicamente, dalle drammatiche vicende della società rosanero. L'Udinese, a nostro avviso, può essere l'ambiente giusto per permettere al bomber macedone di rifiorire in Serie A.

Nestorovski - Palermo-Crotone - Serie B 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Lyanco e Torino insieme fino al 2024

Grande soddisfazione in casa Torino, l'indomani della vittoria per 3-0 contro il Debrecen in Europa League: il difensore brasiliano Lyanco (ieri sera fuori per infortunio), l'anno scorso in prestito nella seconda parte di stagione al Bologna, ha rinnovato coi granata fino al 2024.

La nostra opinione: giusto così. Patron Urbano Cairo sa che, dopo un'altra stagioni ad altri livelli (dopo quella in maglia felsinea), l'eventuale cessione del difensore brasiliano può fruttare fior di milioni nelle casse granata...

Fiorentina: Vitor Hugo torna al Palmeiras

Dopo due intensissime stagioni - vicenda Astori in primis - in maglia viola, il difensore brasiliano Vitor Hugo torna al Palmeiras. Alla Fiorentina, la somma di 5,5 milioni di euro. Il giocatore ha lasciato il ritiro del club toscano con un messaggio di saluti. Lo riferisce il portale gianlucadimarzio.com.

La nostra opinione: le emozioni vissute in quel Fiorentina-Benevento, col suo gol dopo nella partita immediatamente successiva la scomparsa di Davide Astori (di cui aveva preso il posto in campo), è ancora negli occhi non solo dei tifosi viola ma di tutto il calcio italiano.

Stefano Pioli, Vitor Hugo, Getty ImagesGetty Images