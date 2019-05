Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/05)

Dzeko tra Inter e Fenerbahçe

Secondo Sky Sport, non ci sarebbe solo l'Inter in coda per Edin Dzeko. L'attaccante della Roma, ieri beccato dal pubblico giallorosso, potrebbe trasferirsi in Turchia, al Fenerbahçe. Inoltre il giocatore bosniaco, proprio in queste ore, sarebbe a Istanbul, per quanto ufficialmente "in vacanza".

Secondo noi: partirà dall'uscita di scena della punta bosniaca la rivoluzione in casa Roma. L'Inter, dal canto suo, si accaparrerebbe un attaccante che può ancora dare tantissimo alla Serie A, specie se spronato dal futuro tecnico Antonio Conte, sempre più vicino ai nerazzurri. Ci sarà da fare i conti, tuttavia, col club turco...

Dzeko - Roma-Parma - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Sampdoria, Giampaolo frena in attesa dell'effetto domino

Fumata grigia nell'incontro a pranzo tra Marco Giampaolo e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: i due si sarebbero ridati appuntamento tra una settimana, quando il valzer delle panchine avrà portato i primi verdetti "a cascata".

Secondo noi: difficile che al tecnico blucerchiato sia ancora interessata la Juventus, alla quale in passato era stato lontanamente accostato. Giampaolo sta palesemente prendendo tempo per capire quale sarà l'effetto domino delle panchine in Italia.

Giampaolo - Genoa-Sampdoria - Serie A 2017/2018 - LaPresseLaPresse

Cagliari, torna Farias, Cragno prolunga sino al 2024

Cominciano le manovre di mercato in casa Cagliari: torna l'attaccante Diego Farias, che l'Empoli non riscatterà per via della retrocessione in Serie B. Inoltre, il portiere Alessio Cragno prolunga il proprio contratto sino al 2024.

Secondo noi: se Farias può essere un'operazione di routine e tutta da valutare visto il certo non idilliaco rapporto con mister Rolando Maran (riconfermato sulla panchina dei sardi), l'aver blindato per 5 anni un ottimo portiere come Cragno è un eccellente punto di partenza per la costruzione della rosa 2019-2020.

Cragno in Cagliari-TorinoGetty Images

Francia, Lione: cambiano allenatore e direttore sportivo

Rivoluzione in casa Lione. Cambiano allenatore e direttore sportivo. Salutato mister Bruno Génésio, porte aperte al brasiliano Sylvinho, vice di Roberto Mancini all'Inter ed ex giocatore del Manchester City. Scelta romantica per il ds, ricaduta sull'ex giocatore del club biancorossoblu, mago dei calci piazzati, Juninho Pernambucano.

Secondo noi: dopo la guida Bruno Génésio, certamente una coppia che sa stare ad altissimi livelli, dove il Lione vuole riconfermarsi, conquistato i preliminari della prossima Champions League, persa quest'anno per mano del Barcellona. Certo, Juninho ha quel tocco di romanticismo in più...

Marsiglia tra Balotelli e Villas-Boas

Iniziate le consultazione per la sostituzione di Rudi Garcia sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Secondo l'Equipe, sarebbe il tecnico portoghese André Villas-Boas la prima scelta. Il giovane allenatore lusitano è fermo dal 2017 dopo l'esperienza cinese allo Shanghai SIPG.

Secondo noi: datosi recentemente al rally dopo l'esperienza in estremo Oriente, Villas-Boas manca da tempo nel grande calcio. Avrà mantenuto lo stesso lustro. Intanto l'OM è alle prese con Mario Balotelli, intenzionato a non proseguire l'avventura coi marsigliesi.

Head coach Andre Villas-Boas of Shanghai SIPG reacts during 2017 AFC Champions League 2017 Quarterfinals 1st leg between Shanghai SIPG and Guangzhou Evergrande at Shanghai Stadium on August 22, 2017 in Shanghai, China.Getty Images