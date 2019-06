Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/06)

Juventus, Isco si allontana: c'è il Manchester City

Si allontana, almeno momentaneamente, l'ipotesi di vedere Isco con la maglia della Juventus. Sul trequartista del Real Madrid, infatti, sarebbe piombato il Manchester City di Pep Guardiola con un'offerta di circa 80 milioni di euro. Lo riferisce Sportmediaset di rilancio alla notizia di Marca, che definisce Isco come erede naturale di David Silva, il quale ha già annunciato l'addio ai Citizens al termine della stagione.

La nostra opinione: la Juventus ha altre priorità, in questo momento. Che rispondono al nome di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Ad ogni buon conto, un giocatore come Isco potrebbe avere un impatto devastante sia in Serie A che in Premier League. E Guardiola lo sa.

Isco con la maglia del Real MadridGetty Images

Roma: per il post Manolas c'è Bartra

Secondo Sky Sport, è sempre più quello di Marc Bartra il sostituto di Konstantinos Manolas nella difesa della Roma. Il ds Gianluca Petrachi ha incontrato l'entourage del giocatore a pranzo per discutere sul trasferimento a Trigoria del difensore catalano classe 1991 del Betis Siviglia, cresciuto nel Barcellona ed ex Borussia Dortmund.

La nostra opinione: Petrachi dovrebbe affrettarsi a chiudere l'affare. Difensore dal profilo internazionale e dall'esperienza assicurata: Bartra è il profilo migliore per compensare una pesante partenza come quella di Manolas.

Betis-Valencia BartraGetty Images

Pinamonti-Genoa: è quasi fatta

Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter Andrea Pinamonti è pronto a trasferirsi a titolo definitivo dall'Inter al Genoa per una cifra intorno ai 15 milioni. Restano da limare glia accordi sull'ingaggio: la richiesta è infatti superiore ai 2 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione: d'accortdo le plusvalenze da chiudere entro il 30 giugno, ma l'Inter sbaglia. E' vero che i nerazzurri hanno ottenuto un "diritto di recompra" non ufficiale, una sorta di gentlemen's agreement dal momento che l'opzione di riacquisto da parte del club di appartenenza è stata ufficialmente abilita. Però si tratta di una promessa del calcio italiano appena sbocciata e che avrebbe meritato la sua chance in un club di alta classifica.

Pinamonti - Italia-Ucraina - 2019 FIFA World Cup Championship - Getty ImagesGetty Images

Brescia, idee Viviano e Abdennour

Nel suo ruolo di presidente-manager di mercato, Massimo Cellino sta cercando di piazzare due colpi importanti per il Brescia. Con lo Sporting Lisbona si lavora per il prestito del portiere Emiliano Viviano (nell'ultima stagione alla SPAL). Per la difesa, invece, è spuntato il nome del nazionale tunisino Aymen Abdennour, finito fuori rosa al Marsiglia ma di proprietà del Valencia. Il club spagnolo avrebbe accettato l'offerta delle Rondinelle. Il giocatore classe 1989, tuttavia, non sembra gradire la destinazione.

La nostra opinione: nomi senz'altro "di lusso" per il Brescia, ma sono effettivamente fattibili? Su Viviano ci sarebbe anche la Fiorentina (di cui il portiere è tifoso), mentre Abdennour sembra decisamente intenzionato ad ascoltare altre offerte.

Aymen Abdennour face à RennesGetty Images

Ipotesi Pro Vercelli per "mister" Alberto Gilardino.

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, per Alberto Gilardino (che ha già esordito da tecnico in Serie D con i bresciani del Rezzato) si porfilerebbe un futuro di tecnico su una panchina di Serie C, quella della Pro Vercelli, peraltro molto vicina al suo paese di origine, Cossato. In giornata, a Milano, si è svolto un incontro tra l'ex campione del mondo e i dirigenti del club dei 7 Scudetti, intenzionato a impostare una stagione imperniata sui giovani del vivaio.

La nostra opinione: ipotesi interessante vedere Gilardino all'opera nel suo primo anno di professionismo come allenatore con il compito di scoprire, lanciare e valorizzare giovani di qualità. In un club, peraltro, dal prestigio assoluto per il calcio italiano come la Pro Vercelli. E dai conti in regola, che nella Serie C di oggi è un aspetto tutt'altro che scontato...

Alberto Gilardino allenatore del Rezzato (Serie D 2018-2019)facebook