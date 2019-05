Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/05)

Juventus: le mani su Merih Demiral

Il difensore turco che tanto ha fatto bene nel Sassuolo Merih Demiral, sarebbe pronto a trasferirsi alla Juventus che già lo aveva "incanalato" lo scorso gennaio al club neroverde. Che, secondo Tuttomercatoweb, incasserebbe una cifra di circa 15 milioni. Il difensore, non appena tornerà dagli impegni con la nazionale turca, dovrebbe sottoscrivere un contratto di 5 anni. A quel punto, è probabile che i bianconeri lo girino in prestito ancora un anno, sempre al Sassuolo.

Secondo noi: un ottimo impatto nel campionato italiano. Formato dallo Sporting Lisbona, Demiral si appresta a diventare uno dei più forti difensori a livello internazionale. Altra lungimirante operazione da parte della Juventus.

Il gol di Demiral - Sassuolo-Chievo Serie A 2018-19LaPresse

Bologna, subito il riscatto di Orsolini per convincere Mihajlovic

Primo colpo in casa Bologna per cercare di convincere Sinisa Mihajlovic a restare sulla panchina rossoblù; il club felsineo, infatti, ha messo sul banco 15 milioni per il riscatto dell'attaccante ex Ascoli e Atalanta Riccardo Orsolini, autore di 8 centri con gli emiliani.

Secondo noi: Joey Saputo fa sul serio per trattenere Mihajlovic in panchina. Anticipato il riscatto di un giocatore fondamentale per l'allenatore serbo che vuole certezze. E, a quanto pare, le avrà.

Orsolini - Bologna-Parma - Serie A 2018-2019 - LaPresseLaPresse

Brescia: tre nomi dal Chievo

Alle grandi opere anche i club neopromossi. Il Brescia del riconfermato Eugenio Corini, ex Chievo, ha puntato le attenzioni proprio a tre giocatori del club gialloblù, fresco di retrocessione. Nei prossimi giorni potrebbero infatti essere annunciati tre giocatori provenienti dal Chievo: il portiere Stefano Sorrentino, il centrocampista Përparim Hetemaj e l'attaccante Mariusz Stepinski. Lo riferisce Calciomercato.com.

Secondo noi: Per iniziare bene in Serie A, fondamentali i giocatori di esperienza come Sorrentino ed Hetemaj. Stepinski, inoltre, è un ottimo attaccante alla ricerca di riscatto.

Hetemaj, Vecino - Inter-Chievo - Serie A 2018-2019 - LaPresseLaPresse

L'ex Udinese Fabbrini nuovo giocatore del CSKA Sofia

Archiviata l'esperienza rumena tra le fila del Botoșani (5 gol in 31 partite), il trequartista ex Udinese, Empoli, Palermo e Spezia Diego Fabbrini si è ufficialmente accordato con il CSKA Sofia, club storico di Bulgaria. Contratto triennale per lui.

Secondo noi: giocatore, ormai, "giramondo", anche se ad inizio di carriera le aspettative sul suo conto, erano decisamente più alte rispetto al valore del percorso che ha seguito: dopo l'Italia, Watford, Millwall, Birmingham City, Middlesbrough e, poi, dopo lo Spezia, Real Oviedo e l'est Europa col Botosani. E' in un club prestigioso in Bulgaria, si faccia onore.

Sannino in Ungheria, sarà l'allenatore della gloriosa Honved

Nuova avventura professionale per Giuseppe Sannino. Il tecnico 62enne, fresco dell'esonero al Novara, allenerà in Ungheria: è appena stato ufficializzato dallo storico club della Honved di Budapest.

Secondo noi: Dopo la bella esperienza di Siena, Sannino non è più riuscito a ripetersi a certi livelli. Ora l'avventura nella gloriosa Honved, che ha una bella esperienza coi professionisti italiani. Marco Rossi li portò alla vittoria del campionato due anni fa coi gol di Davide Lanzafame (oggi al Ferencvaros). L'avventura è stimolante ma per capire la realtà e fare bene, è necessario del tempo.