Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/06)

Lazio alle grandi manovre con Lazzari, Vavro e Jony

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è in pressing su Manuel Lazzari della SPAL, così come sul - gigante -centrale difensivo del Copenaghen Denis Vavro (in foto), nazionale slovacco. Il club danese chiede 13 milioni, mentre il club biancoceleste sarebbe arrivato a 10. Inoltre, la prossima settimana, dovrebbe essere annunciata l'ala sinistra Jony dal Malaga. Lo riferisce lazionews.eu.

La nostra opinione: come sempre, la Lazio dimostra oculatezza e inventiva negli acquisti. Lo sprint di Manuel Lazzari non ha certo bisogno di presentazioni. Il gigante Vavro e il guizzante Jony, dal canto loro, sono due profili che hanno tutto per sfondare in Serie A.

Denis Vavro, Copenaghen 2018-2019 (Imago)Imago

Roma: anche per il portiere ci si rivolge al Betis Siviglia

Non solo Marc Bartra. Con il Betis Siviglia la Roma tratta anche il portiere spagnolo classe 1994 Pau Lopez. Non ha convinto la proposta della Juventus legata a Mattia Perin, attualmente infortunato.

La nostra opinione: certo, Pau Lopez, "è un po' meno scommessa" ma la Roma ci pensi bene prima di non ripiombare in una vicenda stile Robin Olsen. Visto, oltretutto, che in rosa possiede già un numero uno (non dodici) di sicuro affidamento come Antonio Mirante.

Pau Lopez, Betis Siviglia 2018-2019 (Imago)Imago

Atalanta scatenata: è a un passo da João Pedro

Trattativa in dirittura d'arrivo tra Atalanta e Cagliari per il trequartista João Pedro. Gi orobici verseranno nelle casse del club sardo 8 milioni, insieme alla contropartita tecnica del terzino destro (la scorsa stagione in prestito al Bologna) Federico Mattiello.

La nostra opinione: altro giocatore che può esaltare il gioco offensivo e travolgente di Gian Piero Gasperini. In ottica Champions League, poi, si tratterebbe di un riforzo della giusta esperienza.

Joao Pedro esulta dopo il gol segnato in Cagliari-Bologna 2018Getty Images

L'Inter copre le spalle ad Handanovic

L'Inter "copre le spalle" a Samir Handanovic prolungando i contratti del secondo e portiere Daniele Padelli e Tommaso Berni. Per entrambi, rinnovi fino al 30 giougno 2020.

La nostra opinione: giusto così. Amici, sin dai tempi del Torino, Padelli e Berni rappresentano due uomini imprescindibili dello spogliatoio dell'Inter, che ha sempre bisogno di uomini di riferimento. Specie in un anno di cambiamenti radicali, come l'ingresso di mister Antonio Conte. Due sostituti "vecchia maniera" all'ombra del titolarissimo Handanovic.

2017 - Il terzo e il secondo portiere dell'Inter Tommaso Berni e Daniele Padelli (Getty Images)Getty Images

SPAL, il mediano Everton Luiz resta in MLS

SPAL, è ufficiale: il club di MLS Real Salt Lake City ha riscattato il mediano brasiliano Everton Luiz. Il giocatore si era trasferito nello Utah lo scorso gennaio.

La nostra opinione: le scelte di vita non si discutono. Ma la grinta di uno alla Everton Luiz sarebbe tornata decisamente utile nella mediana di qualche squadra di Serie A a caccia della salvezza.